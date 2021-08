“Aterrorizan” a los nutriólogos las recetas virales

NUEVA YORK (HealthDay News).— Cuando los creadores de tendencias de TikTok se volvieron virales compartiendo sus recetas de bebidas fuera del menú, cada una más exagerada que la anterior, los baristas tomaron las redes sociales y comenzaron a publicar los gustos más extravagantes, nombrando a sus clientes y compartiendo sus anécdotas.

Por ejemplo, una orden que ya llevaba caramelo almibarado mezclado con café y coronado con azúcar de caramelo, incluía también una lista de complementos como llovizna de caramelo extra, crema espesa, crema batida, jarabe de canela y siete medidas de caramelo oscuro.

Ahora, los expertos en nutrición esperan poder opinar sobre las consecuencias de esta moda de jarabe y combinaciones de crema: “Me da terror”, expresó Marie-Pierre St-Onge, profesora asociada de medicina nutricional en la Universidad de Columbia en Nueva York. “Realmente es un pésimo hábito que ni siquiera hay que iniciar”.

Para empezar, según St-Onge, los clientes deben tener cuidado cuando pidan bebidas de café, té u otras populares y azucaradas directamente del menú en sus establecimientos favoritos, porque éstas ya pueden contener calorías vacías. Sustituir ingredientes o añadir extras solo puede empeorar las cosas.

“Hablamos de beberse las calorías, y las calorías líquidas no suelen compensarse muy bien en las comidas posteriores”, dijo. “Generalmente son calorías que se añaden por encima de las necesidades energéticas generales que a menudo conducen al aumento de peso”.

Por sí solo, sin azúcares añadidos ni cremas pesadas, el café es una excelente fuente de antioxidantes, y su consumo regular se relaciona con una serie de beneficios para la salud, como un menor riesgo de diabetes de tipo 2 y enfermedad de Parkinson. Sin embargo, muchas de las recetas que se han hecho virales sugieren añadir crema espesa y, en ocasiones, más de una docena de jarabes de distintos sabores.

“Por supuesto, sabemos que no es saludable, y no sé si esa sea incluso la intención, si eso es lo que está creando la moda de estas bebidas”, dijo Maya Vadiveloo, profesora adjunta del departamento de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Rhode Island en Kingston.

"¿Será que la gente diga: 'Esto es algo delicioso que me gusta tomar cuando me siento muy, muy decadente'?, o más bien que piensen: 'Esta es mi bebida preferida'".

Las recetas de moda no sólo se basan en bebidas de café; este verano, algunas de las versiones más populares que no aparecen en el menú se basan en bebidas de frutas, las cuales también pueden ser engañosas y no muy saludables, dijo Vadiveloo.

“Los jugos tienen una reputación más saludable, porque la gente los relaciona con la fruta”, dijo. “Pero, de nuevo, no compensamos las calorías del jugo de la misma manera que lo hacemos con la fruta entera. Además, cuando solo tomamos jugo, eliminamos la fibra y parte del contenido de agua que nos ayuda a mantenernos saciados, por lo que es más probable que consumamos demasiado jugo y azúcar a la vez”, explicó.

En un estudio publicado el año pasado en el “Journal Of The American Heart Association (AHA)” se descubrió que las mujeres que tomaban una o más bebidas azucaradas al día tenían un riesgo 18% mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Otro estudio, de la revista “Circulation”, también de la AHA, descubrió que las bebidas azucaradas se relacionan con un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y, en menor medida, por cáncer.

Reeducar las papilas

Si ha estado probando algunas de estas recetas extra dulces que ha visto en internet, y ha desarrollado el hábito del azúcar, podría reeducar a las papilas gustativas para que aprecien una versión más saludable de su bebida favorita.

“Puede eliminarlas poco a poco”, añadió St-Onge. “Si al principio disfruta esas ocho o 10 medidas de jarabe, comience a reducirlas. Pase de ocho a seis, y luego de seis a cuatro, y luego de cuatro a tres y vea lo que puede bajar... Puede entrenarse para recortarlas, y si lo hace gradualmente, no parece tan doloroso”, sugirió.

De todos los aditivos poco saludables que le dan auge a estas bebidas combinadas, quizás el ingrediente más peligroso sea el miedo de perderse la experiencia.

“Muchas de estas bebidas son cosas que la gente consume con bastante frecuencia, además de no seguir una dieta cardiosaludable, y luego se convierten en algo glamuroso gracias al 'menú secreto' y a otros trucos de psicología del consumidor que la gente utiliza”, indicó Vadiveloo. “Como el miedo a perderse de algo: 'si no estoy enterado acerca del menú secreto, o si no he probado esta bebida rosa, de alguna forma soy menos popular'. Sin embargo, estas bebidas no son parte de una alimentación sana”.

“Si parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es”.

