Atracciones en Disney World colocan cubrebocas a quienes no lo usan

En busca de hacer conciencia las atracciones del parque Walt Disney World Resort colocan cubrebocas digitales a los visitantes que no lo usan.

ORLANDO.— Con la finalidad de promover el uso del cubrebocas y generar conciencia, el parque de Walt Disney World ahora coloca cubrebocas digitales en las fotografías de los visitantes que no lo llevan puesto.

Asimismo, las atracciones del parque también agrega la mascarilla a quienes no la usan correctamente durante cualquiera juego al que se suben.

Un visitante al parque de diversión dio a conocer esta novedad que le ha parecido increíble.

A través de sus redes sociales, un hombre identificado como Tony Townsend compartió su foto, la cual fue modificada digitalmente debido a que dos personas detrás de él no tenía puesto el cubrebocas como debían.

Tony dijo que la imagen se la entregaron luego de subir al "DINOSAUR" en Disney's Animal Kingdom. Ahí es como observó que le habían colocado cubrebocas a las dos personas de atrás.

El hombre también mencionó que este "retoque" digital hace que los usuarios se tarden más tiempo en recibir sus fotos, pero vale la pena, ya de un modo divertido señalan a los "deshonestos" que en los juegos deciden quitarse el cubrebocas.

Brilliant idea. So the other passengers in the ride vehicle that are actually following the rules aren’t penalized for the actions of some.