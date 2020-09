Atraídas por la terapia digital

Podrían combatir trastornos con la guía de un coach

La mayoría de los estudiantes universitarios con un trastorno de la alimentación nunca buscan tratamiento, pero más de 8 de cada 10 estuvieron dispuestos a probar un nuevo tratamiento que combina una terapia orientada de forma digital con la ayuda de un coach, informa un estudio que da a conocer HealthDay News.

Y lo que es incluso mejor, la nueva técnica es más efectiva para reducir los síntomas de un trastorno de la alimentación que la atención usual que los estudiantes reciben.

“Los trastornos de la alimentación se pueden asociar con vergüenza, y hay muchas barreras contra el tratamiento. Los estudiantes quizá perciban que no tienen tiempo para el tratamiento. Podrían sentir que el centro de consejería no puede ayudar, o tal vez no desean que los vean en el centro de consejería”, dijo la autora del estudio, Ellen Fitzsimmons-Craft, profesora asistente de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis.

“Nuestro estudio encontró que la intervención digital de terapia cognitivo conductual (TCC) fue superior a la atención usual para reducir la depresión y las conductas relacionadas con los trastornos de la alimentación. Y al menos 80% de aquellos a quienes se ofreció la intervención digital iniciaron el tratamiento, en comparación con 28% en la atención estándar, de forma que la TCC digital aumentó el número de estudiantes universitarios que iniciaron el tratamiento”, señaló Fitzsimmons-Craft.

Los trastornos de la alimentación, como la bulimia o el trastorno por atracón, afectan a hasta 13.5% de las mujeres universitarias y a casi 4% de los hombres universitarios, según el estudio.

Estos trastornos pueden provocar otros problemas de la salud, y reducir la calidad de vida.

Participantes

El estudio actual incluyó a 690 mujeres en edad universitaria con un trastorno de la alimentación de atracones o de purgas. El estudio no incluyó a las mujeres con anorexia nerviosa.