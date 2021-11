Atrévete a perder: Martín Alberto, el eliminado, promete mejorar su vida

Martín Alberto Llanes López en su encuentro con la báscula de Atrévete a Perder Recargado Sobre estas líneas y a la izquierda, Lízbeth Daniela Ríos Soberanis y Javier Alejandro Yah Mézquita durante el pesaje de la primera eliminatoria del reto presentado por Diario de Yucatán y Abarrotes Dunosusa Arriba, Gibrán Escalante Alonzo y a la izquierda Andrea May Godoy al momento de pesarse para tener sus registros de peso perdido en la primera parte del reto ❮ ❯

Se va triste, pero muy animado, el primer eliminado

La báscula habló en Atrévete a Perder Recargado presentado por Diario de Yucatán y Abarrotes Dunosusa.

A la prematura salida de Elizabeth Pérez Caballero en esta quinta edición del reto, se sumó la de Martín Alberto Llanes López, de 32 años de edad, quien a pesar de haber perdido ocho kilos en tres semanas, obtuvo el porcentaje de pérdida de peso más bajo entre los competidores masculinos, de modo que no continuará en la contienda.

La primera ronda eliminatoria por pesaje tuvo lugar en la biblioteca “Carlos R. Menéndez”, donde se dieron cita los siete participantes que compiten por perder peso y tallas en pro de un estilo de vida saludable.

Han pasado tres semanas de las nueve del reto y, prematuramente, Elizabeth Pérez tuvo que abandonar la competencia por recomendación médica, pues se le detectó una afección cardíaca que no le permitiría realizar las actividades físicas previstas en el programa.

A esta primera eliminatoria por pesaje llegaron cuatro participantes nominados por los ganadores del desafío inmediato anterior que se realizó en el Jardín Bepensa de Yukalpeten. Ellos fueron Andrea May Godoy, Alberto de Jesús Sánchez Pantoja, Javier Alejandro Yah Mézquita y Martín Alberto.

De ellos, Alberto de Jesús cargó con una penalización de 50 gramos que se descontaron del peso que dio en la báscula, debido a que el público votó por el en Facebook, donde se emiten los capítulos del reto presentado por Diario de Yucatán y Abarrotes Dunosusa.

Lizbeth Daniela Ríos Soberanis también fue penalizada, aunque el castigo no se ha definido, por inasistir a un desafío. Pero es seguro que se le aplicará en el siguiente reto.

En la primera eliminatoria y en presencia de los nutriólogos Mariel Garrido, Juan Ramón Flores Gómez y Jorge Andrade Jiménez, los participantes fueron llamados a la báscula de manera aleatoria.

El primero fue Javier Alejandro, quien registró 80.300 kilos y un porcentaje de pérdida respecto a su peso de inicio de 7.3%. Le siguieron Lizbeth Daniela, con 67.900 y porcentaje de 7.9% (la mejor entre las mujeres); Gibrán Escalante Alonzo pesó 87.700 kilos y 7% de pérdida; Andrea, 72.600 kg y 3.59% (El menor porcentaje de todos.

Alberto de Jesús registró 103 kilos, a los que se agregaron los 50 gramos de penalización. Consiguió el mayor porcentaje de pérdida de la competencia con 9.3%.

Karely Canto Solís pesó 72.400 kilos y 6.58% de pérdida, y Martín Alberto 120 kg y 6.22% de pérdida, el más bajo entre los varones.

La báscula habló, pero a pesar de que Andrea fue la mujer con menor pérdid ay estaba con un pie fuera, una noticia muy buena le regresó el alma al cuerpo, pues ante el abandono de Elizabeth Pérez, se perdonó la eliminación de Andrea, pero con la advertencia de que tendrá que esmerarse más.

“Me siento afortunada de poder continuar, cuando sentí que los números y porcentajes no me favorecían me sentí perdida, qué todo había terminado; esta noticia me regresa el alma al cuerpo y me anima a echarle más ganas y poner un extra en cada esfuerzo”, comentó.

Quien no corrió con la misma suerte que Andrea fue Martín Alberto, el primer varón eliminado. Llegó al reto con 128 kilos y, perder 8 en tres semanas no fue suficiente para continuar.

E´l fue el participante de mayor peso, estatura y complexión más robusta. Salir del reto fue algo que tomó con tranquilidad. La experiencia “ya me encarriló por la ruta del estilo de vida saludable”. Anunció que seguirá la dieta, el ejercicio, la supervisión médica y nutricional, y todo aquello que requiere para seguir perdiendo peso y tallas.

“Voy a seguir viendo el reto en la edición electrónica del Diario, he hecho muy buenos amigos y me siento muy apoyado, triste por no seguir, satisfecho por lo que estoy consiguiendo, estimulado para seguir transformando mi cuerpo y mi mente”, expresó Martín Alberto.

Los nutriólogos que están siguiendo el trabajo de los participantes consideraron que los resultados hasta ahora son buenos, pues ninguno de los competidores realizaba actividades físicas regularmente.

El diseño de la dieta en todos los casos, no podía excluir carbohidratos, pues los requerimientos energéticos del ejercicio son muy altos para su nivel de actividad física, pero la pérdida de peso se está dando y cada metabolismo pone su ritmo.

En el caso concreto de Martín Alberto, se explicó que por su constitución anatómica posee una estructura ósea muy gruesa de modo que había que trabajar con él un mejor acondicionamiento físico para desarrollar más músculo.

Los participantes despidieron con tristeza a Martín Alberto y él les agradeció su apoyo y estará apoyando a todos para que puedan alcanzar el objetivo.

No hay que perder de vista a Alberto de Jesús, pues con la salida de Martín Alberto ahora es el competidor con mayor peso, pero también el que más rápido lo está perdiendo y eso que es también el de mayor edad, con 40 años. En esta ronda perdió casi 10 kilos y hace los desafíos al límite de sus fuerzas.

Mención especial merece Lizbeth, la más joven del grupo, con 26 años. En esta primera eliminatoria perdió casi 8% de su masa corporal en tres semanas y en el reto Bepensa hizo dos veces el circuito.— Emanuel Rincón Becerra