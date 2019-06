“Audio de Frida”, a análisis de biometría de voz

MÉXICO.— El audio con la posible voz de la pintora Frida Kahlo (1907-1954) será sometido a estudios de biometría de voz para descartar la presencia de otras voces como la de la actriz Ampara Garrido o Emma Telmo.

En el audio que fue presentado hace unos días por Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, se escucha la lectura de un texto escrito por la pintora.

“Por ahora, buscamos conformar un grupo de expertos que nos ayuden a estudiar el audio. He convocado a gente para platicar. Apenas se han hecho invitaciones informales. Son varios los aspectos que tenemos que tomar en cuenta “, indicó el director de la Fonoteca.

El audio que forma parte del acervo de Álvaro Gálvez y Fuentes, El Bachiller, informó Granados, ya pasó por un estudio de autentificación que se hizo en la Fonoteca.

“A través del estudio se confirmó que se trata de un material de los años 50, además se digitalizó nuevamente y se le dio un tratamiento de conservación restaurativa porque se trata de una cinta antigua. También nos fijamos en que la cinta no estuviera alterada , o que no se hubiera alterado con el tiempo”, explicó Granados.

Hace unos días, la actriz Amparo Garrido dijo reconocer su voz en el audio atribuido a Kahlo. Sin embargo, el locutor Manuel de la Vega, quien entregó una copia de la grabación a Pável Granados, señaló que en el audio no está la voz de Garrido.

“A Amparo Garrido la conozco desde los 60 y su voz no tiene nada qué ver, es más oscura, es con más gravedad”, dijo De la Vega.

El locutor agregó que hay quienes buscan reflectores o buscan dinero: “(En el caso de Amparo Garrido) son los hijos, estamos en un país donde todos quieren colgarse medallas y ver si obtienen algo económico. No los juzgo directamente a ellos, no sé qué fin tengan al desmentir (el audio), si no persiguen un fin económico, por lo menos buscan estar bajo los reflectores”.