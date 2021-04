Aun con la vacuna de Covid hay riesgo de contagio por el virus

ANNAPOLIS, Maryland (EE.UU.).- Los científicos señalaron que el riesgo de contagio cuando ya se recibió la inmunización contra el SARS-CoV-2 es bajo, pero continúan estudiando en qué medida las vacunas reducen la propagación.

Las dosis tienen una alta efectividad, a la hora de evitar que la gente desarrolle un cuadro grave de Covid-19; pero aunque los que ya están inmunizados no se enfermen, sí podrían contagiarse sin mostrar síntomas, se informa en Vox Populi Noticias.

Los expertos creen que el biológico, también reduce las posibilidades de que estas personas transmitan el virus.

"Un ciudadano vacunado controla mejor el virus, por lo que las oportunidades de transmisión se reducirán enormemente", dijo el doctor Robert Gallo, virólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland.

