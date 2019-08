Avisos cristianos

Centro

Pláticas prebautismales. La iglesia de la Sagrada Familia (avenida Cupules) invita a sus pláticas prebautismales, que se realizarán el próximo martes 6 a las 8:30 p.m. Las inscripciones se realizan al llegar. Informes al 925-65-42.

Excursión. La Fscej invita a la excursión de paseo y compras que efectuará del 14 al 20 de noviembre. Se visitarán Ciudad de México, Chiconcuac, Zacatlán de las Manzanas, Chignahuapan y San Martín Texmelucan, Puebla. El precio por persona en base cuádruple es de $3,800 y se puede apartar lugar con $500 y saldarlo poco a poco. El precio incluye viaje redondo en autobús de primera clase, seguro, dos noches de hospedaje y dos desayunos bufé en Ciudad de México, una noche de hospedaje en Zacatlán de las Manzanas y entrada al Acuario Inbursa. No se aceptan cancelaciones ni se devuelve el dinero. Informes al teléfono 9991-14-27-78 y en la oficina parroquial de San Juan Bautista (928-52-23).

Norte

Reunión mensual. La Cofradía del Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María comunica que su reunión mensual de cada primer sábado de mes se pospuso para el próximo sábado 10, iniciando a las 8 a.m. con el rosario y a las 9:30 a.m. la eucaristía. La sede será el monasterio dominicano del Señor de la Divina Misericordia y Nuestra Señora del Rosario (calle 2-A No. 177 por 7-B, colonia Santa Gertrudis Copo). Más información al teléfono 913-81-56 y al celular 9999-10-04-68.

Curso de verano. Cáritas de Yucatán y la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia “San Juan Pablo II” invitan al curso de verano “Historia de la Iglesia, siglo a siglo”, el 14, 15, 21, 22 y 29 de agosto, a cargo de Angélica Garay Hernández. Todas las sesiones serán de 8 a 10 p.m. en el Centro de Caridad “San Francisco de Asís” (calle 29 entre 44-A y 46, Nuevo Yucatán). Inscripciones al correo electrónico escuela@caritasdeyucatan.org.mx y al 9993-35-24-84 (WhatsApp).

Peregrinación. El Grupo de Oración del P. Pío de Pietrelcina, que se reúne todos los jueves a las 5:30 p.m. en la capilla de los Sagrados Corazones (colonia México), invita a la peregrinación a Roma, San Giovanni Rotondo, Asís, Siena, Orbieto, Languiano, Loreto, Monte San Angelo y Pietrelcina que saldrá el 23 de octubre y finalizará el 7 de noviembre. Incluye transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentos y visitas del itinerario. Más informes con Gladys al 9992-39-72-27 (WhatsApp) y famcarrillolara@hotmail.com.

Ejercicios Espirituales. Familia Integrada en Comunidad invita a los Ejercicios Espirituales de verano del sábado 17 al sábado 24 de agosto en la Casa de Retiros “Luis Páez Garza”, a cargo del padre Bernardo Murcio. La entrada será a las 6 a.m. Más informes al 943-57-24 y 9992-60-74-90.

Oriente

Concierto. La rectoría San Camilo de Lellis (colonia San Camilo) invita al concierto que, como parte de la gira “Todo es tuyo”, ofrecerá Athenas el martes 13 de agosto, a las 6 p.m., en la casa de oración, silencio y paz “Cristo misionero” (calle 35 entre 8 y 10, colonia Melchor Ocampo II). El boleto cuesta $200 y se vende en la Casa Cristo Misionero, Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional, librerías Fátima, Divina Misericordia, Catedral, Cristo Resucitado, San Cristóbal, María Inmaculada y relojerías Citizen. Más informes al teléfono 166-52-34 y celular 9993-32-21-93.

Poniente

Criptas. La parroquia de Nuestra Señora de Fátima (colonia García Ginerés) informa que tiene criptas disponibles en la iglesia. Informes en la oficina parroquial y al teléfono 925-35-54.