Avisos cristianos

Norte

Pláticas prematrimoniales. Nuestra Señora de la Paz (Chuburná de Hidalgo) invita a las pláticas prematrimoniales del domingo 1 de diciembre, de 8:30 a.m. a 2 p.m., en la rectoría. Estarán a cargo de un equipo de matrimonios debidamente preparado. Las inscripciones se realizarán minutos antes de comenzar. Informes al 999-981-07-28.

Convivencia. El Colegio Bíblico Apostólico de Yucatán “Santa María de Guadalupe” invita a convivir en familia en torno a la Palabra de Dios mañana domingo, a las 8 a.m., en el número 78 de la calle 31 entre 12 y 14, Chuburná (a una esquina de Súper Farahón). Habrá enseñanza de la Palabra de Dios para principiantes y avanzados, para jóvenes, adolescentes y niños; así como cenáculos bíblicos marianos, misa y convivencia. La entrada es libre. Favor de llevar Biblia, salterio, cancionero CBA, cuaderno de apuntes y lunch.

Misas. La parroquia de Nuestra Señora de Líbano (México Norte) invita a sus misas dominicales de 10:30 a.m. y 12:30, 6 y 7:15 p.m. La oficina parroquial atiende de 8 a.m. a 1 p.m. y de 5 a 7, de martes a domingo, y de 8 a.m. a 1 p.m., sábado.

Pláticas. La parroquia de María Inmaculada (Campestre) informa que todos los martes se ofrecen pláticas prebautismales en la iglesia. Las inscripciones se reciben a las 7:30 p.m. y las charlas se realizan de 8 a 10. Los últimos sábados de cada mes se brindan pláticas prematrimoniales de 8:30 a.m. a 2 p.m. En ambos casos solo se suspenden en días inhábiles y períodos vacacionales. Mayores informes al 9999-44-84-57.

Centro

Movimiento. Agua Viva de San Juan Bautista invita a personas de 16 a 25 años a unirse al movimiento apostólico juvenil, que realiza actividades todos los sábados de 6:30 a 8:30 p.m.

Criptas. La rectoría de Nuestra Señora de la Consolación (Monjas) informa que tiene criptas disponibles para depósito de cenizas. Informes en la oficina y al teléfono 9999-28-07-89.

Poniente

Criptas. La parroquia de Nuestra Señora de Fátima (García Ginerés) informa que tiene criptas disponibles. Informes en la oficina parroquial y al teléfono 9999-25-35-54.