Avisos cristianos

Centro

Fiesta patronal. La rectoría de Santa Lucía (calle 60 por 55 del Centro) invita a las actividades con motivo de la fiesta de Santa Lucía, patona de los ciegos y enfermos de la vista. Hoy martes 10, miércoles 11 y jueves 12 se oficiarán misas a las 6:30 p.m. y al terminar habrá rosario y novena. El sábado 7, misa para los invidentes a las 9:30 a.m.; punto de reunión y salida de la procesión en la calle 55 No. 629 por 62 y 64, del Centro a las 4 p.m.; entrada a la rectoría, a las 4:40 p.m.; cataquecis sobre la vida de Santa Lucía, a las 4:50 p.m.; rosario y novena, a las 5:05 p.m.; misa, a las 6 p.m., y al terminar, convivencia, encendido del árbol de Navidad y venta de bocadillos. El domingo 8, rosario y novena a las 9:30 a.m.; y misa a las 10 a.m.; el jueves 12, rosario guadalupano y novena a Santa Lucía a las 7 p.m.; y el viernes 13, misa a las 7 p.m. y procesión y convivencia, a las 7:45 p.m.

Movimiento. Agua Viva de San Juan Bautista invita a personas de 16 a 25 años a unirse al movimiento apostólico juvenil, que realiza actividades todos los sábados de 6:30 a 8:30 p.m.

Criptas. La rectoría de Nuestra Señora de la Consolación (conocida como Monjas) informa que tiene criptas disponibles para depósito de cenizas. Más informes en la oficina así como al teléfono 999-928-07-89.

Norte

Peregrinación. La Cofradía del Santo Rosario invita a su peregrinación anual al santuario de la Virgen de Guadalupe en San Cristóbal, a realizarse este sábado 7 iniciando a las 8 a.m. El lugar de reunión será el parque de Mejorada. Se pide asistir de blanco.

Prebautismales.La parroquia de María Inmaculada (ubicada en la colonia Campestre) informa que todos los martes se ofrecen pláticas prebautismales en la iglesia. Las inscripciones se reciben a las 7:30 p.m. y las charlas se realizan de 8 a 10 de la noche. Además, los últimos sábados de cada mes se brindan pláticas prematrimoniales, de 8:30 a.m. a 2 p.m. En ambos casos solo se suspenden en días inhábiles y períodos vacacionales. Para mayores informes llamar al teléfono 9999-44-84-57.

Poniente

Prebautismales. La parroquia de Nuestra Señora de Fátima (García Ginerés) informa que tiene criptas disponibles. Informes en la oficina y al 925-35-54.

