Se habría visto en 1859 y hubo otra antes, en 1793

En la cápsula “Miradas en el tiempo” de Prohispen Humberto Sánchez Baquedano habla del “Posible avistamiento de auroras boreales en Yucatán”:

“Desde hace ya varios años, he tenido interés por un fenómeno que ocurre en las zonas polares de nuestro planeta: las auroras boreales, fenómeno que no deja de sorprenderme aun habiéndolo presenciado en dos ocasiones: en 2018 en Noruega y en 2019 en Canadá.

“Desde hace algún tiempo he venido investigando la posibilidad de que este fenómeno, casi exclusivo de las zonas polares, muy probablemente se haya visto en Yucatán en 1859. Aunque hasta el momento no he encontrado registro escrito de esa época de este fenómeno natural ocurrido entre agosto y septiembre de 1859, los registros en países cercanos lo confirman.

“Pero ¿Qué es una aurora boreal? Es un fenómeno natural, lumínico, debido al impacto de una intensa radiación solar en las capas superiores de la atmósfera, siendo comúnmente visible en las zonas polares, en el Ártico, que se denomina aurora boreal y en la Antártida aurora austral. No solo ocurre en la tierra, también se observa este fenómeno en otros planetas del sistema solar como Júpiter y Saturno; esta relacionado con la actividad de las manchas solares que se dan en períodos cíclicos de aproximadamente once años.

“En Norteamérica por lo general este fenómeno se observa en los territorios de Canadá y Alaska y en algunas ocasiones se puede apreciar en el norte de Estados Unidos, aunque existen registros de se han logrado ver en la parte central de ese país.

Casos en el trópico

“A lo largo de la historia ha habido veces que la intensidad del fenómeno es tal, que las auroras boreales se manifiestan en lugares más cercanos al ecuador, esto es, en la zona tropical. Por ejemplo, en 1859 ocurrió una fuerte tormenta solar geomagnética conocida como Evento Carrington. Mientras ocurría ese evento, se tiene reportes en otros países de caídas de las redes eléctricas y telegráficas. Existe el registro de que se observó la aurora boreal en el norte de Cuba, Jamaica, Panamá y Colombia el 2 de septiembre de 1859. En este último hay evidencias del suceso en los registros de la Iglesia Católica, de bautizos, y la hoy Catedral de Montería, Córdoba, Colombia, en las hojas del libro en cuestión, se muestran dibujos que asemejan una aurora para el mes de septiembre de 1859, dibujos inexistentes en meses anteriores y posteriores y como se mencionó anteriormente, se pudo apreciar al norte de Cuba, en La Habana, que está muy cerca de Yucatán y no dudo que el fenómeno también haya sido visible en la Península.

“Resulta ser un fenómeno impactante cuando se presenta intensamente, sus ondas se mueven rápidamente en prácticamente toda la bóveda celeste visible del lugar y las luces cambian de color de verde a morado, amarillo, hasta color naranja, quizás rojizo.

Pudo confundirse con mal tiempo

Pero ¿Qué pudo haber pasado para no haber registro de ese hecho? Quizá me falte profundizar aún más en la investigación, pero un requisito necesario para poder observar el fenómeno es la ausencia de nubes, o muy pocas, en un cielo nublado, con posibilidad de tormenta, se puede confundir con el mal tiempo.

“Existe un evento de avistamiento de la aurora boreal en Yucatán, el 8 de junio de 1793, esto es 66 años antes del evento que anteriormente se describió. Aparece en el libro de “Yucatán insólito” del maestro Roldán Peniche Barrera, ahí menciona que el hecho produjo una terrible impresión en los ánimos de la muchedumbre y aun entre la gente ilustrada que no supo comprenderlo”. Otro evento, esta vez en la ciudad de México, fue el 14 de noviembre de 1789, en el libro “Diario de sucesos de México del alabardero José Gómez (1776-1798)”, donde se menciona que “Esa noche se pusieron por el norte unas nubes que parecían llamas de fuego, por lo que se alborotó la gente y se hizo en varias iglesias rogativa, fue tanta la confusión de la gente que era asombroso, unos pedían misericordia, otros rezaban, las mujeres lloraban y en una palabra fue noche de juicio”.

Espero pronto hallar alguna fuente hemerográfica de la época que me permita confirmar la existencia de algún registro de ese hecho en Yucatán de 1859.

Para consultar esta y otras cápsulas:

“En un cielo nublado, con posibilidad de tormenta, la aurora boreal se puede confundir con el mal tiempo...”