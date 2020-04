Ayuda a los más vulnerables

Del arte circense a “personal shopper” en los mercados

La artista circense Giovanna Triana aprovecha estos días en los que no tiene eventos a causa de la pandemia para hacer las compras de las personas que por alguna razón no pueden ir al mercado.

Fue en la segunda semana de marzo cuando Giovanna decidió convertirse en “personal shopper” al estilo de las plataformas Rappi o Uber Eats, las cuales ofrecen el servicio de compras en el supermercado.

“La diferencia es que yo compro en el mercado”, expresó Giovanna.

Todo comenzó un día en que Giovanna, quien regularmente hace sus compras en el mercado Lucas de Gálvez, pensó cómo le haría una persona que no puede salir a comprar y que también se le dificulta utilizar las aplicaciones para ese fin.

“Se me ocurrió iniciar con mis vecinas haciéndoles los mandados y luego hice una publicación (en Facebook) para que la gente le pase mi número de teléfono a sus abuelitos, vecinos o familia que no pueden salir”.

Así surgió Personal Shopper del Mercado, que no solo ofrece servicio a la gente más vulnerable y que no quiere arriesgarse sino también busca impulsar la economía local en tiempo de crisis.

En su bicicleta, a la cual le tiene ajustado un huacal en la parte trasera, Giovanna llega todos los días al mercado a escoger las frutas y verduras que le encargan sus clientes. Tomates, cebollas y naranjas es lo que más le piden. Aunque también ha llevado papaya, mango, rábano y cilantro.

En una ocasión le pidieron zapote negro: “Yo ya había comprado chicozapote, mamey, caimito, pero hasta el día de hoy no había visto un zapote negro, pero me dijeron que no es temporada”.

“La mayoría de la gente compra cosas muy generales. A veces, cuando no tienen conocimiento, les ofrezco una lista con las verduras que pueden conseguir; pero también hay cosas que me piden y cuesta trabajo encontrar, por lo que tengo que recurrir al súper para completar esa lista”, indica la “personal shopper”.

En ocasiones, Giovanna hace cuatro horas antes de volver a su casa, ubicada cerca de La Plancha. Ya en su hogar, separa los pedidos y espera que baje un tanto el sol para comenzar a repartir. Ella reparte en bicicleta, si está cerca del Centro, y su amigo Valente Saavedra en motocicleta cuando es a una colonia lejana.

Giovanna señala que no hay un pedido mínimo, aunque las compras que le han encargado son de más de 100 pesos. El costo, dice, está basado según los tabuladores de Didi o un taxi.

“Entendemos lo que está pasando con la economía en estos días y por eso estamos abiertos a la cooperación consciente, lo que no cobramos es el tiempo de compra y el hecho de exponernos”.

Admite que sí siente un poco de temor, pero por la información que ha escuchado, está consciente que los jóvenes serán el primer sector que saldrá a trabajar después de la pandemia.

“De cierta manera es un riesgo, pero es una batuta que debemos tomar para que la economía siga girando y que los que no podemos recuperar nuestro empleo totalmente no caigamos en una pérdida económica voraz”, puntualizó Giovanna.

Para adquirir el servicio se puede contactar al teléfono celular 9848-01-15-29 o través de la página de Facebook Personal Shoppers del Mercado.— Jorge Iván Canul Ek