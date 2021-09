Ayuda para las familias

Un miembro de Al-Anon agradece su transformación

Fátima es discreta y de pocas palabras, pero cuando se trata de ayudar a otros, es generosa para compartir la ayuda que recibe en los grupos Al-Anon.

Con motivo de la 9a. Semana Nacional de Información Al-Anon y Alateen, fue invitada a compartir su experiencia dentro de una confraternidad formada por familiares y amigos de personas afectadas por la enfermedad del alcoholismo.

“Primero que nada aprendo a conocerme y aceptarme como soy, a quererme, a estar orgullosa de mí. Aprendo a estar bien primero yo para que los demás a su vez estén bien”, expresa.

“Esto lo logro al conocer mis defectos de carácter y mis virtudes, lo que puedo cambiar y lo que está bien en mí”, subraya. “Hasta ahora me doy cuenta de todo esto, de cómo el saber, el conocer mis defectos y virtudes, me puede ayudar a tener una mejor recuperación de los efectos del alcoholismo de mis familiares y amigos”.

“Descubro que no todo estaba mal conmigo; de hecho, veo que tengo más virtudes que defectos”, reconoce.

“Al conocer, estudiar y aplicar los 12 Pasos, que son la columna vertebral del programa, puedo lograr una recuperación cada vez más completa. Mi paso favorito es el décimo, ya que me ayuda a darme cuenta cuándo o por qué podría regresar a mis antiguas actitudes”, dice.

“Esto me ayuda a avanzar en mi recuperación, por ejemplo ahora me doy un tiempo para escribir y compartir mi experiencia porque esto me puede beneficiar y al mismo tiempo estoy colaborando con el programa y tal vez otras personas se acerquen a un grupo”, añade.

“Además, me siento motivada a seguir practicando el programa como se sugiere. Por cierto, en Al-Anon todo es sugerido y eso me gusta mucho porque nadie te obliga a nada. En gran parte por eso me sigo, porque no hay control y aprendo a no controlar, lo cual es un defecto de carácter”, subraya.

“Estoy decidida a seguir dentro de esta hermosa hermandad, pues ya entendí que es una filosofía de vida que me ayuda a mejorar en todos los aspectos”, puntualiza Fátima.— Alberto, miembro de Al-Anon y Alateen

Al-Anon ¿Qué es?

Al-Anon es una confraternidad constituida por familiares y amigos de alcohólicos.

Ayuda mutua

Se ayudan mutuamente compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza, protegidos por el anonimato.

Segmento juvenil

Tiene el segmento Alateen, para adolescentes y jóvenes, de 12 a 20 años. Más información, al teléfono: 9999-24-82-31. Facebook: Al-Anon Yucatán