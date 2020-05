Ayuntamiento ofrece serenata

En redes sociales habrá una velada dedicada a mamá

Con una dedicación especial para mamá, el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Cultura, ha preparado la “Serenata para las madres”, un programa de eventos artístico especiales para celebrar y reconocer el trabajo de amor, educación en valores y entrega que ellas realizan todos los días como pilares de la familia.

Debido a la contingencia por el Covid-19, esta iniciativa se suma al programa “Arte en casa” y ofrece momentos de diversión, el disfrute de las artes y la cultura con el talento de artistas locales y emprendimientos creativos sin salir de casa, en esta ocasión para comenzar el festejo del Día de la Madre.

Las transmisiones se podrán seguir hoy desde el perfil de Facebook: MéridaEsCultura. Comenzarán a las 6 p.m. con el “Concierto canto soneado” del grupo Yahal Kab, agrupación con amplia trayectoria musical.

Asimismo, estarán las propuestas de bazares, como el Colectivo Bazar y 11 emprendimientos creativos, que realizarán ventas y subastas de productos locales para consentir a mamá en su día. Entre los participantes figuran Dellano, Lu+ka, Elepapel, Xalat, Sorégano, Parsis, No me olvides, Anmar Atelier, Tinoco, The Cookie Bar y Suculentas Dzityá, que ofrecerán calzado para dama, arreglos florales, papelería personalizada, prendas artesanales, cosmética natural, joyería, cestería, collares bordados, encuadernado artesanal, repostería y galletas, y plantas. Con esta actividad se invita también a consumir productos locales y conocer el talento y creatividad de nuevos emprendedores.

A quienes les guste el arte, las galerías El Zapote, Juan Pablo Bavio, El Caimito, La Cúpula, Soho Galleries, Calle Estampa y La SALA Art Gallery ofrecerán un vistazo a las obras que resguardan en sus espacios.

También está previsto un espacio dedicado a la gastronomía, en el que reconocidos chefs de la localidad compartirán secretos culinarios para agasajar a la reina de la casa.

La música y el teatro regional estarán presentes a partir de las 8 p.m., cuando se realizará el lanzamiento en exclusiva para el Ayuntamiento de Mérida del tema “Todo pasará”, escrito por la maestra y cantante Angélica Balado. La letra está inspirada en estos momentos de aislamiento social, llamados a tener paciencia y esperanza en un mañana en que lo malo pasará y la vida volverá.

Para este tema exclusivo la autora reunió a intérpretes de diferentes géneros musicales que lograron transmitir con su voz y sentimiento los momentos que hoy se viven. Intervienen Jesús Armando, Malena Durán, Rasta Luis, Pat Boy, Miguel Seguí, Evelyn Espinosa, Isabel García, Andrea Vázquez, Daniel Ruiz, la misma Angélica Balado y el talento musical de Andre y Pedro Carlos Herrera, Russell Montañez Coronado y Adrián Carrillo.

El segundo lanzamiento musical de la noche estará a cargo del comediante Jorge Maldonado “Pinole”, quien con el tema de su autoría “Quédate en casa” hará una invitación a convivir cuidadno la salud de todos.

A las 10 p.m. la comedia estará presente con “Cuxum” y su compañía de teatro regional, que harán pasar momentos divertidos con “Mestizas asesinas”.

A la medianoche cerrarán la velada con una serenata los tríos Ensueño, Trovemia, Despertar y Los Juglares, con repertorio romántico.

Cada trío interpretará dos temas, como “Madrecita”, el bambuco “Madrecita mía”, “Te invito al cielo”, “Fuego bajo tu piel”, “Van a ser solo tú”, “Piel canela”, “Despierta paloma” y “Hada”. Los músicos interpretarán juntos “Reina de reinas”.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Mérida rinde un homenaje de amor a las mujeres que a diario trabajan, cuidan, fomentan la participación y educan a seres humanos con valores para la construcción de un mejor municipio y beneficio social.