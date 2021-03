Bad Bunny lanza tenis inspirados en el café; los vende por Uber Eats

Bad Bunny en colaboración con Adidas lanzó unos tenis inspirados en el café de las mañanas. A horas de estar puestos a la venta, se agotaron.

SAN JUAN.— Bad Bunny y Adidas lanzaron este miércoles 17 de marzo, los tenis FORUM 84 BB - "The First Café" (el primer café), en referencia a la taza de café con la que inicia su día el reciente ganador de un Grammy por su álbum "YHLQMDLG".

Debido a su inspiración, los tenis tienen un diseño en color marrón claro y beige, también cuentan con la imagen del ojo, característico del cantante. Los tenis incluyen la opción de cordones de color azul brillante.

Cabe destacar que, anteriormente, Bad Bunny lució este modelo en su vídeo musical "Yo visto así", tema incluido en su más reciente disco, "El Último Tour del Mundo".

Algo que llamó la atención de los compradores, fue que los tenis se podían adquirir a través de Uber Eats, sin embargo esta función solo estaba disponible para su ciudad natal, Puerto Rico.

Las demás personas si querían comprar los FORUM 84 BB - "The First Café" debían entrar a la página web de Adidas o en su aplicación Confirmed y en tiendas autorizadas.

Bad Bunny's adidas Forum Buckle Low "The First Café" draws inspiration from his favorite routine of a morning coffee 🐰☕️ https://t.co/ZgxPy03bKU pic.twitter.com/l1zh8D23ub