Bailarina yucateca estudiará en Florida

La pandemia fue una mala noticia para los planes que Paola Patricia Hernández Ramírez tenía como bailarina. Y, sin embargo, también le reportó un beneficio al redirigir sus pasos hacia el United Ballet Theatre (UBT), la compañía encabezada por Joseph Gatti en la que el 17 de agosto pasado comenzó su carrera profesional.

A principios de 2020, la joven yucateca esperaba graduarse en unos meses de la Escuela Nacional de Ballet en Cuba y audicionar para el Ballet Nacional de la isla. La fisura en un pie le hizo regresar a Mérida para recuperarse y se encontraba aún en su ciudad natal cuando en marzo se declaró la pandemia del Covid-19.

Ante el cierre de escuelas en Cuba y el impedimento de viajar a La Habana, la situación de Paty era incierta. “Tenía planeado, como todos mis compañeros, terminar (la escuela) y audicionar para la compañía de Cuba y quedarme ahí. Cuando nos dijeron que no podíamos regresar, que los extranjeros no podíamos audicionar, entré en crisis”, admite.

Fue entonces que comenzó a asistir a clases al Instituto de Danza Delia Brito, cuya directora, la maestra Delia Brito González, “me impulsó, me guió, me metió a muchos concursos” durante más de un año con miras a preparar su ingreso a una compañía profesional.

“Me encantó su trabajo, tuvimos una conexión e hicimos muy buen equipo”, recuerda la bailarina, a quien la maestra Brito le habló del United Ballet Theatre, con sede en Orlando.

A pesar de que la compañía no estaba convocando bailarines, Paty atendió la sugerencia de su maestra y en abril pasado envió fotografías, vídeos y currículum al UBT. “Envié el correo sin decirle a la maestra porque me daba miedo que me dijeran que no. Cuando me respondió personalmente el director me emocioné mucho y le conté a la maestra. Pero aún no me habían aceptado, me pidieron más cosas: vídeos, una clase...”, relata.

“No lo podía creer”

“Un día”, añade, “estaba terminando una clase, revisé mi correo y vi uno del director Joseph Gatti en el que me ofrecía un puesto de aprendiz; no lo podía creer, me puse a llorar...”, porque “era la etapa de audiciones, ya se estaba acabando y decía: ‘No puede ser, me voy a quedar otro año sin entrar a una compañía’”.

“Desde un principio las dos teníamos muy claro nuestro objetivo”, explica la maestra Brito. “Me dediqué a buscar opciones que le podía presentar, mi interés era que se mantuviera en el carril en el que estaba, las ganas de audicionar para una compañía, que iniciara su vida como bailarina profesional”.

“Durante ese proceso nos mantuvimos muy activas en concursos nacionales e internacionales en los cuales Paty ocupó siempre los primeros lugares. Eso sirvió mucho porque se dio a conocer, lo que también era parte de nuestro plan: que fuera un rostro familiar”.

Logros

Entre otros logros, Paty fue finalista este año y el anterior del Premio Nacional de Ballet Saltillo; ganadora de la Medalla de Platino en Aurea, The Technique Convention 2020; primer lugar en “Le Petit Danse” 2020, que le mereció becas con el Sarasota Cuban Ballet School, el Festival Internacional de Cancún, Dance Open America, Ballet Arts Company y “Le Petit Danse” 2021, y tercer lugar en el Dance Open America 2021, categoría Senior Classical, que le reportó becas del Barcelona Ballet Project y el Panama Ballet Festival y el Premio Maximiliano Guerra.

Los meses de preparación fueron “un disfrute enorme” para la maestra Brito, “ver cómo día a día no solo iba mejorando técnicamente, sino que su personalidad se iba forjando, la manera de transmitir su danza iba evolucionando; eso representó tener a Paty durante todo este tiempo: verla florecer”.

Y eso que cuando Paola Patricia comenzó a estudiar danza, a los 10 años, fue “a la fuerza”, como ella misma admite. Pero un par de años después “hubo un momento de conexión en que me gustó; lo recuerdo muy bien, estaba haciendo un pas de bourré en la barra; me sentí como libre... sentí algo”.

“Empecé en Estudio 4, con la maestra Cicely Vallejos. Siempre mis maestros fueron cubanos, entonces desde chica tuve un acercamiento con la Escuela Cubana de Ballet. A los 16 años mi maestra me propuso irme a Cuba, audicioné y me aceptaron. Ahí estuve tres años”.

Según confiesa, no tenía un “plan b” en caso de que no fuera admitida en una compañía de danza; “siempre tuve ese plan y esa visión”.

“Hasta el último día que estuvo en Mérida se lo dije”, indica la maestra Brito: “tienes que tener ideas muy claras sobre qué quieres hacer, adónde quieres llegar, los pies en la tierra, rocas que te den seguridad, estabilidad, porque es una carrera estresante, pero se disfruta impresionantemente. Y que disfrute cada día, cada día va a tener un aprendizaje”.

Buen ambiente

Llegó a Orlando el 14 de agosto y tres días después comenzó sus actividades con la compañía, que “se enfoca mucho en la salud mental, en el bienestar del bailarín; es un ambiente muy bonito, todos se apoyan”, dice Paty.

Con repertorio clásico y contemporáneo, el UBT tiene previstas funciones de “Paquita” y “El Cascanueces” en octubre y diciembre próximos, respectivamente. En ambas obras Paty formará parte del cuerpo de baile en el primer elenco.

Con contrato de aprendiz por un año, “quiero aprender mucho cómo es estar en una compañía”, señala.

“Que todo el que quiera entrar en una compañía tenga muy en claro que tiene que trabajar mucho por su cuenta”, subraya. “No hay un maestro que esté detrás de ti, si quieres sobresalir, estar en los ojos de la gente y los directores tienes que trabajar mucho por cuenta propia, no dejar de formarte”.— Valentina Boeta Madera

De un vistazo

Joseph Gatti

Es director artístico y fundador del United Ballet Theatre. Fue bailarín principal en el Ballet de Cincinnati y el Ballet Corella. En 2016 actuó en el Teatro Peón Contreras en la gala “Elisa y amigos” de Elisa Carrillo.

Yucatecos

Además de Paola Patricia Hernández Ramírez, otros yucatecos que forman parte de compañías profesionales son: Gabriela González Medina, del Ballet de San Francisco; Ixchel Gómez Sandoval, Ana Laura Pérez Várguez, Alec Reyes Manzo y Braulio Fernández Manzanilla, de la Compañía Nacional de Danza de México; Aniuska Camacho Torre, el Ballet de Monterrey, y América Díaz y Jorge Iuit, la Compañía de Danza del Estado de México.