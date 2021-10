Invita la Banda Sinfónica a dos nuevos conciertos

Con un programa otoñal, que convoca a la fantasía y considera el estreno mundial de dos obras, la próxima semana se presentará la Banda Sinfónica de Yucatán “Luis Fernando Luna Guarneros” en el Palacio de la Música.

Los conciertos serán pasado mañana lunes y el jueves 21, a las 8 p.m.

María Fernanda Rodríguez Vega, de la productora Viento Poniente, indica que la citada empresa y la Banda Sinfónica se unieron para promover un ciclo como parte del cual ya ofrecieron dos funciones en septiembre con música mexicana y buena respuesta de la audiencia.

Este mes corresponde a un programa otoñal, para el que se seleccionaron cinco obras que llevan al público a un mundo de fantasía.

El programa incluye “Alvamar Overture” de James Barnes, “Loch Ness” de Johan de Meij y “Los viajes de Gulliver” de Bert Appermont. Además, la Banda interpretará dos obras en estreno mundial: “Heroides” y “Treno por la muerte de Adonis”, para las cuales Gerardo Payán hizo los arreglos.

María Fernanda Rodríguez señala que estas piezas no se tocan frecuentemente y, aunque ya hay un público que gusta de estos conciertos, pretenden atraer a nuevas audiencias, sobre todo jóvenes, como está integrada en su mayoría la agrupación.

Los 40 músicos tienen de 16 a 45 años y son egresados de escuelas como el Cemus, Bellas Artes y ESAY; por lo tanto, la Banda es semillero de grandes talentos.

La idea de hacer un ciclo de conciertos tiene la finalidad de impulsar nuevos talentos, que también es uno de los objetivos de Viento Poniente, de ahí que la casa productora decidiera hacer mancuerna con la Banda Sinfónica.

Esta agrupación, a pesar de tener 15 años, “tristemente no es reconocida” y al no pertenecer a ninguna institución gubernamental no recibe “el impulso que se merece”, declara.

Están previstos otros dos conciertos en noviembre con un programa diferente.

Para las presentaciones de pasado mañana y el próximo jueves, tituladas “Vientos de música y fantasía”, los boletos se venden en tuticket.mx a $140 y en Teya Viva, Te Extraño, Te Extraño en Paseo de Montejo, Soho Gallery, Capillas Señoriales y Sereno Moreno.

La producción se realiza con apoyo de Super Willys, por medio del programa de estímulos fiscales Efiartes.

María Fernanda Rodríguez espera que sea el principio de muchos otros proyectos y que la Banda tenga presentaciones constantes.