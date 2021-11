Barrancas del cobre: todo lo que necesitas saber

Pese a que el recorrido por El Chepe es una de las atracciones de reconocimiento a escala global, hallar toda la información necesaria para planificar un viaje podria resultar complejo, y en especial cuando no se encuentra del todo clara.

Es por ello, que gracias a la cooperación con la principal agencia de México, Lex Go Tour, compartiremos todo lo que se necesita conocer para organizar un viaje inolvidable.

Desde ¿cuales son los tipos de ferrocarriles que existen?, y¿la cantidad de clases?, hasta los costos, horarios y cuales son las rutas por las que transita, y cuáles realmente merecen la pena, e incluso los días en lo que opera y todo lo que debe tener en cuenta para que pueda disfrutar al máximo de un viaje por lasBarrancas del Cobrea bordo del El Chepe.

¿Qué es El Chepe?

En el caso de no tener conocimiento sobre qué es El Chepe, este es un ferrocarril que transita la ruta entre los estados de Chihuahua y Sinaloa, más exactamente, entre la ciudad de Chihuahua, y la región de Los Mochis. A lo largo de todo el recorrido, podrá maravillarse y contemplar ríos, montañas, bosques y cañones realmente impresionantes.

Debido a la complejidad del terreno por el que el ferrocarril debe transitar, a lo largo de su ruta este atraviesa más de 80 túneles y 37 puentes. A decir verdad, es una experiencia que al menos una vez en la vida debería poder vivir.

Chepe Express Vs Chepe Regional

En este momento, existen dos tipos de ferrocarriles para poder llevar a cabo este recorrido, el primero esEl Chepe Express, el cual fue ideado precisamente para fines turísticos, mientras que la segunda opción, es El Chepe Regional, más considerado como un medio de transporte para los pueblos que habitan en las sierras.

Estaciones de El Chepe

Como bien mencionamos, El Chepe Regional transita entre la ciudad de Chihuahua y la región de Los Mochis, enmarcando un total de 14 paradas a lo largo de todo su recorrido, mientras que El Chepe Express circula desde el “Pueblo Mágico” de Creel, hasta la región de Los Mochis. En comparación con las 14 estaciones que atraviesa El Chepe Regional, este solo cuenta 3 paradas intermedias; Divisadero y Bahuichivo en el estado Chihuahua, y El Fuerte, en la región de Sinaloa.

Es importante mencionar que la principal diferencia que se puede observar entre ambos ferrocarriles, es que el El Chepe Express no recorre la parte de Chihuahua a Creel, entre estos dos puntos el único que ofrece servicio es El Chepe Regional.

Posteriormente, desde Creel hacia Los Mochis, ambos realizan el mismo recorrido, lo que significa que podrá observar los mismos sitios, es decir, ambos circulan las mismas vías. Sin embargo, aun cuando el trayecto resulte similar, el interior de estos, al igual que la experiencia que ofrecen es realmente diferente, lo que nos transporta al siguiente punto.

Clases de vagones

Comenzando con El Chepe Express, este cuenta con tres tipos o categorías diferentes; clase Turística, clase Ejecutiva y Primera Clase. En lo que respecta a la Clase Turística, esta ofrece asientos reclinables y ventanas regulares. Mientras que la Clase Ejecutiva es el modelo intermedio, además de asientos también reclinables, sus ventanas son panorámicas, por lo que podrá obtener una mejor perspectiva del paisaje.

La Primera Clase, naturalmente es la más costosa, y pese a que podria resultar similar a la Clase Ejecutiva, los asientos son recubiertos en piel y se encuentran enfocados entre sí, además de tener acceso al bajón bar terraza, un restaurante de lujo y un increíble bar con sillones, mesas, pantallas y la posibilidad de respirar el aire fresco de la sierras.

En cuanto al Chepe Regional, este solo cuenta con una única clase, y resulta similar a la Clase Turista del Chepe Express.

Precios de El Chepe Express En cuanto a los costos, estos varían conforme a 3 factores; el tramo de ruta que haya escogido, la clase de vagón y si el viaje es solo de ida, o ida y vuelta. En el caso de la Clase Turista, los precios rondan entre los $730 y $2.300, en Clase Ejecutiva, entre $930 y $2.800. En tanto que la Primera Clase se encuentra desde los $1.250 a $ $3.900. En la imagen siguiente podrá tener una mejor perspectiva acerca de todas las rutas y clases disponibles con precios actuales.

Horarios de El Chepe Express

En lo que respecta a los horarios, como podrá observar, El Chepe Express no funciona todos los días en la misma dirección. En en caso de los sábados, no se dirige a ningún sitio, debido a que no opera. Incluso, tampoco en épocas de temporada baja, al igual que miércoles y jueves.

Este punto resulta de gran importancia, puesto que, considerando que el ferrocarril sólo opera 2 o 3 días de la semana hacia la misma dirección, es lo que normalmente llega a complicar la organización de un viaje a las Barrancas del Cobre si basa sus planes en los días en los que el ferrocarril funciona. Por ello, es importante que tenga presente y piense en El Chepe como una atracción turística y no como un medio de transporte.

Qué ver en las estaciones del Chepe

Iniciando con las paradas del Chepe Express, en Creel podrá recorrer y maravillarse con diversas cuevas tarahumaras, el popular Valle de las Ranas, el Valle de los Hongos, y el Valle de los Monjes.

En sus cercanías se localiza el Lago Arareco, y la hermosa Cascada Cusarare. En tanto que las Termales Aguas de Recohuata son otro punto de interés saliendo desde Creel, sin mencionar la impresionante Cascada de Basaseachi.

En Divisadero, se localiza el popular Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, alli podra vivir la adrenalina que ofrece la tirolesa, intrépidos puentes colgantes, la vía ferrata, incluso tomar un teleférico para penetrar el cañón o simplemente disfrutar y maravillarse del increíble panorama que ofrece el lugar.

En la parada en Bahuichivo, la principal atracción es el Mirador del Cerro Gallego, una fascinante vista hacia la imponente barranca de Urique. En cuanto la estación El Fuerte, podrá tomar un paseo en kayak y conocer el famoso Río El Fuerte, o simplemente pasear por las maravillosas calles de otro de los “Pueblos Mágicos” de México.

En Los Mochis, normalmente la gente opta por visitar la Bahía de Topolobampo, y sumergirse en su belleza sin igual, fascinantes dunas y aguas cristalinas, incluso tomar un paseo en lancha, y conocer la impresionante Isla Maviri.

(I.S.)