Beatriz Montalvo cumple 103 años rodeada de dicha

Vida centenaria y feliz

“Nací el mismo año que la constitución, 1917, pero al nacer un 30 de diciembre, prácticamente de aquel año sólo viví un día” comenta de buen humor una lúcida y saludable Beatriz Montalvo Cáceres, que ayer cumplió 103 años de edad los cuales, dice, ha vivido con plena alegría e intensidad, siempre rodeada de su familia y de sus amados jardines.

Desde su silla de ruedas, a la cual tuvo que recurrir luego de que hace algunos años sufriera una caída que le fracturó la cadera pero no las ganas de vivir, la distinguida dama de amena charla y rico anecdotario, escudriña en su providencial memoria sus recuerdos más tempranos de su paso por este mundo que la llevaron a vivir acontecimientos de toda índole y hasta ahora con una pandemia mundial y una charla con el Diario.

Cuando doña Beatriz nació, estaba a menos de un año de finalizar la Primera Guerra Mundial y en México, en efecto, el presidente Venustiano Carranza gobernaba el país, que en ese entonces estrenaba su constitución política, vigente hasta hoy.

Beatriz fue la mayor de cuatro hermanos, creció en lo que hoy es la colonia García Ginerés, su infancia se distinguió por ser alegre, hermosa y divertida, rodeada de la naturaleza y juegos un tanto más rudos, como “Brinca Burro”. Le gustaba mucho leer y pasar las horas en los jardines, al aire libre.

Después de un noviazgo de cinco años se casó con el Lic. Ermilo García Esquivel en el templo de San Rafael, en Chuminópolis, rumbo del que, a partir de ese momento, se volvió vecina. 60 años duró su matrimonio hasta que su amado Ermilo falleció.

Del matrimonio nacieron dos hijos, Beatriz y Ermilo. Doña Beatriz tiene seis nietos y cinco bisnietos.

Al hablar de sus anécdotas, los ojos de doña Beatriz se llenan de luz :

“Lo primero curioso que me sucedió es que nací el penúltimo día del año 1917 y me registraron oficialmente el 31 de diciembre; técnicamente fue como si viviera un día pero me contabilizaron el año entero”, dijo con emoción.

“He sido muy feliz y he tenido mucha suerte como para tener 103 años de edad, en todo este tiempo he sufrido varios accidentes de los cuales he salido bien librada: siendo una niña, camino a la escuela, me caí de un tranvía ahí por el rumbo del Chembech y sufrí una conmoción cerebral, la gente corrió a auxiliarme. El golpe con el piso fue tan fuerte que alguien creyó que me había matado. No recuerdo muy bien que pasó después, sólo que estaba siendo atendida pro varias personas y me ofrecían agua para beber”.

También fue mordida por una serpiente mientras cocinaba en su céntrica casa del rumbo de San Cristobal, y cayó al interior de un sumidero en construcción. En ambos casos no pasó de un susto.

Hizo su primera comunión en los años de la persecución religiosa, con un grupo de niñas preparadas en la clandestinidad y que recibieron el sacramento de manos del entonces obispo de Yucatán, monseñor Martín Tritschler y Córdova.

“Como las iglesias estaban cerradas y el culto prohibido, la preparación de las niñas para la primera comunión se hacía muy discretamente. Cuando estuvimos listas llegamos a una casa del barrio de Mejorada con nuestra ropa de calle normal. Una vez adentro nos revestimos de blanco y realizamos la ceremonia en presencia de monseñor Tritschler. Al finalizar nos tuvimos que cambiar de nuevo para poder retirarnos del lugar sin levantar sospechas”, recordó, y lamentó que por esta circunstancia no guarda un registro fotográfico de aquel importante momento en su vida.

La entrevistada también se refirió a la pandemia del Covid, dijo que es algo terrible, pero las personas logran superar la adversidad.

La entrevistada atribuye su longevidad a la sana alimentación, la lectura, la música, especialmente la trova yucateca; la naturaleza, la poesía y la familia. Su mayor temor, desde niña, es toparse con la Xtabay al pie de una ceiba.— Emanuel Rincón Becerra

Beatriz Montalvo Cáceres, que ayer cumplió 103 años de edad rodeada de jardines y poesía.

Pasión

La pasión de doña Beatriz es la cocina y la repostería, entre sus platos preferidos está el puchero y hasta hoy su delicioso atropellado de piña sigue seduciendo paladares de propios y extraños. Sus recetas prevalecen en sus libretas de apuntes, las que espera algún día alguien le ayude a pasar en limpio.

Tecnología

Doña Beatriz se dice maravillada de la tecnología, aunque reconoce que ésta no se le da, para ella cuando necesita hacer una llamada prefiere utilizar su antiguo teléfono de línea doméstica.