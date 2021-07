Beneficios de los métodos naturales

¿Anticoncepción para católicos?

Doctor Gumersindo Gaspar Vázquez Castillo(*)

¿Indicamos anticoncepción a los católicos? No, no, de ninguna manera, quienes nos llamamos católicos somos seres humanos abiertos a la vida, reconociendo que ésta misma es un don de Dios, consecuentemente no estamos a favor de la anticoncepción, pero las cosas con orden.

La anticoncepción se encuentra en contra de la concepción, de la fecundación del óvulo por el espermatozoide (que habitualmente ocurre en el tercio externo de la trompa de Falopio).

Gracias al discernimiento que recibimos por gracia de Dios, así como el conocimiento de las ciencias médicas y biológicas en general, conocemos y entendemos que conviene que tengamos ciertas horas del día, por ejemplo, para dormir y así tener eficiencia en nuestras labores. El disfrute de la vida misma es mayor cuando hacemos todo con orden, como la alimentación, el ejercicio, trabajo, hacer el amor, etc.

Consecuentemente no es contrario a las doctrinas de nuestra Iglesia el que regulemos nuestros recursos vitales y entre ellos nuestra reproducción, ya que no se trata de tener hijos e hijos, sin ningún control, como tampoco se trata de trabajar, ejercitarnos, comer… sin control ni orden.

Y para tener un orden en nuestra capacidad reproductiva, contamos con los métodos llamados naturales. Les decimos naturales ya que no se le ingresa nada artificial al cuerpo humano, permitiendo que éste funcione de acuerdo con los parámetros que conlleva el diseño original, sin estorbar, confundir, bloquear y/o suprimir ninguna función, no mutilan al organismo, ni lo contaminan, consecuentemente no hay efectos adversos, reacciones secundarias, alergias ni consecuencias biológicas de ningún tipo.

Incluso mucha gente no creyente los prefiere ya que son los métodos de control de la reproducción más sanos, más naturales y menos nocivos para la salud física del ser humano.

Por otro lado, son los más económicos, ya que no se necesita de ningún artefacto o sustancia y generan, además de la eficacia que se busca en el control de la reproducción, un mayor apego en la pareja, ya que se requiere como requisito indispensable, una corresponsabilidad de ambos miembros de la pareja y ya que la reproducción, el tener hijos, es cosa de dos personas adultas se necesita que estas personas actúen como adultos compartiendo tanto la responsabilidad, como el placer, la comunicación, así como el compromiso y las consecuencias de sus acciones.

Los métodos naturales son fáciles de aprender y generan que la pareja conozca, entienda y respete más su cuerpo. También descargan el peso que tradicionalmente ha recaído sobre las mujeres en la planeación del número y espaciamiento de la descendencia.

Ginecólogo