Bernie Sanders pone a la venta ropa con su meme, recauda $36 millones

Camisetas y sudaderas con el meme del senador demócrata, así como guantes se agotan en minutos.

EE.UU.— La venta de mercancía con la imagen del senador Bernie Sanders — que la agencia de noticias Agence France-Presse captó el 20 de enero— en la que se muestra al político vestido con un chaquetón marrón y guantes de lana reciclada mientras mantenía los brazos y las piernas cruzados, ha recaudado miles de dólares.

Are you wearing the off—



The official Bernie Sanders chair meme sweatshirt, all proceeds donated to Meals on Wheels Vermont? Yes, I am. pic.twitter.com/2Kzd0yJISB