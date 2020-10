Bien hidratados y alimentados

Hablemos de Bioética

Un principio fundamental e ineludible del acompañamiento del enfermo en condiciones críticas y/o terminales es la continuidad de la asistencia en sus funciones fisiológicas esenciales.

En particular, un cuidado básico debido a todo hombre es el de administrar los alimentos y los líquidos necesarios para el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, en la medida en que y hasta cuando esta administración demuestre alcanzar su finalidad propia, que consiste en el procurar la hidratación y la nutrición del paciente.

Cuando la administración de sustancias nutrientes y líquidos fisiológicos no resulte de algún beneficio al paciente porque su organismo no está en grado de absorberlo o metabolizarlo, la administración viene suspendida. De este modo, no se anticipa ilícitamente la muerte por privación de las ayudas a la hidratación y a la nutrición, esenciales para las funciones vitales, sino que se respeta la evolución natural de la enfermedad crítica o terminal. En caso contrario, la privación de estas ayudas se convierte en una acción injusta y puede ser fuente de gran sufrimiento para quien lo padece.

Alimentación e hidratación no constituyen un tratamiento médico en sentido propio, porque no combaten las causas de un proceso patológico activo en el cuerpo del paciente sino que representan el cuidado debido a la persona del paciente, una atención clínica y humana primaria e ineludible.

La obligatoriedad de este cuidado del enfermo a través de una apropiada hidratación y nutrición puede exigir en algunos casos el uso de una vía de administración artificial, con la condición que esta no resulte dañina para el enfermo o provoque sufrimientos inaceptables para el paciente.

En particular, un cuidado básico que debe tener cada hombre es administrar los alimentos y líquidos necesarios para mantener la homeostasis del organismo, en la medida y mientras esta administración demuestre lograr su propio objetivo, que es el de proporcionar al paciente hidratación y nutrición”: así lo recuerda un documento de la Santa Sede de unas veinte páginas Samaritanus Bonus “sobre el cuidado de personas en fases críticas y terminales de la vida”.

Este es el espíritu de los cuidados paliativos, cuando hay “mucho por hacer”. El documento reafirma de hecho una “ética del cuidado”, con este principio: “cuando curar es imposible, cuidar siempre lo es”.

Tras la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido, y la afirmación de “la obligación moral de evitar el ensañamiento terapéutico”, el documento aborda también el “deber de alimentación e hidratación”.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, doctorando en Bioética en Roma, Italia

