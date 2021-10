“Bingo Hell” da a adultos mayores el papel de héroes

Comprometidos, pero cada vez menos numerosos; bien intencionados, pero vulnerables a las nuevas condiciones de su entorno; mayores en edad, pero dotados de un entusiasmo que no envejece. La comunidad de Oak Springs es golpeada por fenómenos sociales como la precariedad económica y la gentrificación; sin embargo, hay algo dispuesto a defenderla, macana y escopeta en mano: el “viejito power”.

Gigi Saúl Guerrero deseaba confrontar el estereotipo de que los adultos mayores son débiles en la historia de “Bingo Hell”, su película de terror de reciente estreno en Amazon Prime Video.

Ese grupo de edad “es un personaje secundario casi siempre” y no suele ser el héroe de una película, mucho menos de un thriller, reflexiona la cineasta mexicana, que hace notar que fue hace décadas cuando se hicieron “una o dos películas de género que tienen héroes ‘viejito power’”. Por esa razón pensó que “estaría muy padre ver una historia en la que nuestros abuelitos peleen”, sobre todo porque ellos son afectados también por la avaricia y la “elitización” de los vecindarios.

“Muchas veces no reconocemos cuánto nos han enseñado nuestros abuelitos o la viejita que vive al lado y nos muestra tanta sabiduría. Quería presentar una película dedicada a todas las abuelitas del mundo, a todas las tías que han trabajado y luchado para mantener sus comunidades”.

Para ello contó con el respaldo de Blumhouse, la casa productora detrás de éxitos del género como “Actividad paranormal”, “Huye”, “La noche de la expiación (The Purge)”, “Siniestro”, “La noche del demonio (Insidious)” y “Feliz día de tu muerte”.

Invitación

Convencerlos de hacer una cinta con una protagonista hispana que habla con frecuencia en español no fue difícil, como admite al Diario la directora, quien reside en Canadá y en estos días se encuentra de visita en Cancún. De hecho, la invitación vino de Blumhouse, con la que ya había colaborado dirigiendo el filme “Culture Shock (La frontera)” —protagonizado por Martha Higareda— y un episodio de la segunda temporada de la serie de televisión basada en “El día de la expiación”.

Hay “una ola increíble de nuevas voces y en la industria estamos reconociendo más diversidad y rompiendo los estereotipos; eso me emociona muchísimo”, señala. “En Blumhouse no los tuve que convencer mucho (ríe), siento que ya estaban convencidos con mi ópera prima (‘Culture Shock’) y desde esa película estaban puestísimos para ver qué siguiente película tenía”.

“Me invitaron simplemente preguntándome: ‘¿Qué otras historias tienes?’. Y les conté: ‘¿Qué les parece esta historia de bingo?’. Les encantó. Yo estaba sorprendida, la verdad”, recuerda entre risas.

En la cinta, Lupita, la protagonista interpretada por Adriana Barraza —“la maestra de actuación en México”, dice Gigi—, ve con exasperación que su vecindario se va quedando sin sus antiguos habitantes, que han cedido a las propuestas económicas de compradores de casas.

Pero de un día para otro la comunidad debe hacer frente a una amenaza mayor: el cambio de administración del local de bingo, al cual su nuevo propietario, Mr. Big (Richard Brake), dota de una imagen más sofisticada y premios jugosos, transformación que coincide con una serie de muertes y desapariciones en el barrio.

“El personaje de Mr. Big es una representación de la avaricia, la gentrificación”, apunta la cineasta. “Richard Brake humanizó al personaje. No es un demonio, es simplemente la parte más oscura de nosotros como humanos, la más fácil de ser manipulada. Todos llegamos al punto de pensar que el dinero va a resolver todos nuestros problemas”.

Según expresa, abordar conflictos sociales con el tono de una película de terror permite enviar un mensaje sin agobiar al público. “El género (negro) nos permite escapar de las realidades del mundo, nos da permiso de relajarnos, divertirnos y compartir juntos”, indica la directora, que coescribió el guión con Shane McKenzie y Perry Blackshear.

“Lo que vemos en las noticias y en las redes sociales está muy cañón. Como cineasta, lo último que quiero es que la gente sufra otros 90 minutos con una película. Si puedo darle la oportunidad de divertirse y reírse mientras el mensaje está fijo y claro, perfecto, podemos empezar una conversación después de la película”.

Mucha de esa diversión se consigue con diálogos y escenas humorísticas, una cualidad que, de acuerdo con Gigi, el elenco manifestaba de manera natural. Comedia y terror, apunta, “tienen un paralelo: son los dos géneros en los que el cineasta necesita tener la atención de todos para asustarlos o hacerlos reír”.

“Las abuelitas —a la suya le dedicó su nueva película— son las personas más chistosas del planeta. Y, claro, eso nos permite echar toda la sangre del planeta para reír y no sufrir”.

Aunque la carrera de Gigi Saúl Guerrero está marcada hasta ahora por su trabajo con el horror —otros créditos incluyen la dirección de “Día de los Muertos” como parte de la antología “México bárbaro”; los cortometrajes “El Gigante”, “Mistress of Bones”, “A Luchagore Christmas” y “Evil Dead in 60 Seconds”, y la serie “La Quinceañera”—, confiesa que “me encantaría en algún punto salir del género”.

Impacto

“La película que cambió mi vida, por la que dije ‘¡yo quiero estudiar cine!’ fue la de Alfonso Cuarón ‘Children of Men’. La vi a los 16 años y dije: qué peliculón; no solo es dramático, es violento, tiene un gran mensaje, oscuro claro, sobre la sociedad. La vi en el cine y dije: ‘¡Mamá, papá, yo quiero estudiar cine, quiero ser el siguiente Cuarón!’”.

“En algún punto me encantaría hacer películas así, ‘violent dramas’. Pero ahorita me encanta divertirme con el género, asustar a mi mamá (ríe). Le debo especialmente a mi mamá una película para niños, ése es su sueño. A ver qué tiene mi carrera para mí, esto es solo el principio”.

Gigi, quien nació y creció en Ciudad de México, estudió cine y animación en la Universidad Capilano de Canadá, país en el que estableció su residencia. De haberse quedado en México “a lo mejor mi vida hubiera sido otra cosa, no sé si estaría haciendo cine ahorita”.

“Ser latina en un país donde no hay muchos latinos me permitió empezar en la actuación y ser la única latina audicionando; en Canadá he podido compartir mis raíces en el cine y que resalten. No sé si en México, donde la competencia es más grande, hubiera sido igual”.

“Hay una ola increíble de nuevas voces saliendo de México y me da gusto ser parte de eso. Aunque vivo en Canadá, me gusta ser reconocida mexicana, era la meta más grande que tenía”.— Valentina Boeta Madera

Directora

Gigi Saúl Guerrero es conocida como “La muñeca del terror” por sus seguidores en Hispanoamérica. Es cofundadora de la casa productora Luchagore Productions, con sede en Vancouver.

Mérida

La cineasta recuerda que visitó Mérida de niña y “me encantaría regresar durante el Día de los Muertos” porque “he escuchado que es muy bonito durante esas fechas”.

Amor por México

“Ya soy ‘mexinadian’, vivo en Canadá pero es importante reconocer el hermoso país que tenemos y compartir en el cine mi amor a México”.