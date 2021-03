Bodas de plata con la pintura

Celebra Jaime Barrera su “sí” al arte hace 25 años

Un alimento de todos los días, una necesidad de la que no puede prescindir es para Jaime Barrera la pintura, un arte en el que cinco lustros atrás no imaginó que estaría envuelto, y que hoy es parte inherente de su vida, no sólo cuando pinta, sino también cuando camina por las calles y ve objetos y materiales que su creatividad visualiza en el lienzo como parte de una obra.

Jaime Barrera celebra 25 años de trayectoria, y lo hace con una exposición que dará cuenta de su travesía por el arte abstracto, del paso por diferentes técnicas y caminos que recorrió a lo largo de estos años y, por supuesto, con sus obras más actuales creadas durante el último año, en plena pandemia.

“Recuento de 25 años, 1996-2021” es la muestra que presentará a partir del 8 de abril en la galería principal del teatro José Peón Contreras.

Cuenta que no se imaginó como artista visual, pero lo deseaba, pues desde joven sintió atracción por el dibujo y quiso incluso estudiar arquitectura, pero al no poder hacerlo se decantó por la ingeniería, una profesión que se hace presente en sus cuadros, en las formas geométricas que utiliza de manera constante en su arte.

Indica que no puede separar la geometría de sus obras, aunque quiera se hacen presentes, fruto de esa formación profesional, círculos, líneas, cuadrados, rectángulos, que al paso del tiempo comenzó a incluir en formas inclinadas o transversales, por ejemplo.

Destaca que está satisfecho de estos 25 años de trayectoria, que nacieron por el acercamiento al arte en general y al impulso de uno de sus amigos, a quien reconoce como un gran artista visual, Alberto Urzaiz Novelo.

Recuerda que en 1994 era Director de Extensión Universitaria de la Uady, y ese año se inauguró el Centro Cultural Universitario que contaba con una galería de artes plásticas, por lo que invitó a destacados pintores yucatecos a exponer, lo que hizo que tuviera acercamiento con Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Alonso Gutiérrez, el escultor Juan Hernández y el arquitecto Alberto Urzaiz, entre otros.

Eso lo motivó a visitar los talleres de esos pintores y ver el lugar donde creaban sus obras, pues tomaba las fotografías de los catálogos de las exposiciones.

Ese encuentro cercano con el arte en los talleres detonó el inicio de su carrera como pintor.

Su amigo Urzaiz Novelo lo animó a entrar al mundo del que ya no saldría jamás, y le enseñó las herramientas básicas de la creación abstracta.

Durante dos años, de 1994 a 1996 se dedicó a aprender de manera autodidacta el arte abstracto, y en 1996 produjo su primer cuadro “Papalote verde”, que estará incluido en la muestra que presentará como parte del recuento de estos 25 años de trayectoria.

Sin embargo, no fue sino hasta 1998 que realiza su primera exposición profesional.

Desde entonces inició una producción que ha no parado, pues calcula que ha pintado alrededor de 4,000 cuadros en 25 años, 2,000 de éstos para la cadena hotelera Palace Resorts, pues luego del huracán Wilma en 2006 ganó un concurso para la decoración de los hoteles, ya que las obras que tenían se destruyeron con el paso del meteoro.

Cuenta que trabajó cuatro años para esa empresa, y las obras que pintó se pueden ver en dos hoteles en Cancún, uno en Isla Mujeres y uno de Punta Cana en República Dominicana.

La pintura se convirtió en una parte importante de su vida, y recuerda como al inicio sacrificaba los fines de semana con la familia, para poder pintar, pues es el único tiempo que tenía para hacerlo.

Una vez que tuvo disponibilidad de tiempo comenzó a pintar todos los días, y hoy es parte de una rutina diaria, que no la hace por obligación, sino porque siente la necesidad de crear arte, se convirtió en un alimento para su ser.

Tiene una disciplina estricta, por lo que todos los días dedica a la pintura unas 4 o 5 horas por la mañana.

Jaime Barrera sigue la premisa de que para que la inspiración llegue “te tiene que encontrar trabajando” (Picasso), y por eso trabaja intensamente.

El arte hizo que el encierro por la pandemia fuera para él algo positivo, tiempo que ha dedicado a la creación.

Los resultados de este tiempo productivo se podrán ver en la exposición que presentará, la cual estará integrada por 65 obras, 15 que darán cuenta de su trayectoria y la evolución que ha tenido como pintor, y 50 de reciente creación.

Esculturas de pared tridimensionales de cartón corrugado o madera, que van colgadas en la pared como si fueran cuadros, son parte de la exposición, así como acrílicos en los que incorpora numerosos objetos como cortezas de árbol, alambre oxidado, yute, textiles, cerámicas y papeles impresos que encuentra en las calles.

Jaime Barrera está agradecido por la oportunidad que le brinda la Sedeculta de celebrar sus 25 años de trayectoria con esta exposición.— Iris Ceballos Alvarado

Muestra Jaime Barrera

Tres tottems que recubrió con su arte serán colocados en el centro de la sala de exposición.

Créditos y agradecimientos

Michael Covián Benítes apoyó con los recursos museográficos de la exposición; Alberto Urzaiz Novelo realizó la curaduría. En cuanto a la museografía, la realizó Jaime Barrera con apoyo del personal de artes visuales de la Sedeculta.