“Bordan” tramo de una avenida

Primera muestra extramuros del Palacio Cantón

El Museo Regional de Antropología Palacio Cantón inauguró ayer en Paseo de Montejo la exposición fotográfica “Hilos y recuerdos. Herencia, costumbre y tradición en la Península de Yucatán”.

La muestra, la primera del año que el museo realiza extramuros y que tiene como fin promover la herencia del bordado, según se dio a conocer en el corte del listón, es un complemento de la exposición “Una larga hebra” de Elena Martínez Bolio que se exhibe en el museo.

El acto fue encabezado por Bernardo Sarvide Primo, director del recinto; Ana Méndez Peterson, directora de Museos y Patrimonio de la Sedeculta; Pilar Canto Méndez, coordinadora de la muestra, y Elena Martínez Bolio, autora de la exposición “Una larga hebra”.

En su mensaje, Sarvide Primo destacó que el proyecto es una iniciativa del área de Servicios Educativos del Museo y que funciona como una exposición por si misma.

“Un proyecto como este, en estos tiempos solo se puede hacer con la colaboración de varias voluntades. En este caso el entusiasmo de la maestra Pilar, el apoyo de los fotógrafos e investigadores que amablemente nos permitieron el uso de sus materiales”.

Añadió que tener exposiciones fuera de las instalaciones ayuda a acercar el contenido del museo a todas las personas y a que el mensaje de la importancia y valor de la técnica del bordado tengan un alcance mayor.

A punto de extinción

En su turno, Ana Méndez Petersen resaltó que la exposición ilustra a través de las fotografías el quehacer de las técnicas de bordado de las cuales algunas están en peligro de extinción y otras en desuso. Sin embargo, comentó, que hoy en día se está haciendo un intento de rescate y de conservación de esos saberes.

Antes de la inauguración Pilar Canto Méndez, asesora educativa del museo y coordinadora de la exposición “Hilos y recuerdos...”, dijo que en la muestra se podrá ver la tradición milenaria del bordado.

Señaló que muchas de las puntadas están en riesgo de desaparecer, como el punto de tambor o el xmanikté. “Es resaltar esta actividad, algo que es muy tradicional en nuestro estado y tiene muchas aristas en Yucatán”.

Por otro lado, el director del museo Palacio Cantón, comentó que la pandemia ha impactado en la cantidad de visitantes al museo.

“Se ha reducido la presencia física, pero se ha aumentado la presencia virtual. Nuestros contenidos han llegado a muchísimas personas, entonces ha habido un cierto equilibrio a pesar de que sí ha habido una afectación a nuestro museo y a los de todo el mundo”.

Indicó que la visita bajó de 8,000 a 1,500 visitantes, en parte porque aún no se reanudan las visitas escolares y grupales. Al día, estimó, ingresan entre 50 y 100 personas, una cantidad muy inferior a las 1,000 que en un solo domingo llegaban a entrar antes de la pandemia.

“Todavía no hay condiciones para ello, queremos que el museo sea un espacio seguro, mientras no haya las condiciones perfectas no se reanudarán las visitas escolares y grupales”.

El museo abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La muestra “Hilos y recuerdos...” permanecerá en exhibición un mes a las afueras del Palacio Cantón.

La muestra se compone de veinte láminas.La muestra incluye infografías sobre las puntadas, mapas de las comunidades dedicadas al bordado e imágenes de los fotógrafos Lavive Massa Geded, Silvia Carrillo, Alejandra Tah, Jimena Horta, Estefanía Rivadeneyra Hernández, Maritza Yeh Chan, Pim Schalkwijk y Michael Covián— Iván Canul