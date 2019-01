Brasileños de más de 50 años “montan la ola” 

Superan los prejuicios

Empezaron con 30 alumnos y ahora tienen inscritos unos 65 en el turno de la mañana. Además, ante la alta demanda, tuvieron que abrir cupo por las tardes, donde hay otros 45 más, detalla Cisco Araña, coordinador del proyecto que “Escuela Radical” realiza en Brasil, donde se imparte clases de surf a mayores de 50 años.

Entre los “meninos” (niños), como llama Araña a sus veteranos alumnos, hay muchos relatos de personas que estaban “muy tristes, solitarias y con depresión” y que encontraron en el surf una forma de “escapar.”

Uno de esos casos es el de María Aparecida Mobrizi (Cidoka), de 60 años. Profesora de moda durante muchos años, se quedó sin trabajo cuando, a partir de 2010, empezaron a cerrar todos los cursos sobre la materia.

Parada y sumida en una depresión, un día andando por la playa se encontró con Cisco, quien la invitó a sumarse a las clases de surf. A partir de ahí todo cambió.

“El surf me puso ante dos opciones en la vida: o apagarme completamente o reiniciar”, comparte María, quien asegura que este deporte le ha proporcionado “una nueva vida” y además le ha ayudado a superar el enorme miedo que le tenía al mar.

“El engranaje de la vida comienza a rodar de otra forma, de una forma más armoniosa, mas distendida, más leve”, añade.

Con una destreza a priori sorprendente para su edad, la mayoría de los alumnos, todos vestidos con camisetas de lycra moradas, consiguen ponerse de pie encima de la tabla y recorrer varios metros sobre la ola.

Les vigilan media docena de monitores, como Franciele Lopes Matos, de 28 años, quien les da consejos sobre cómo subirse y mantenerse de pie sobre la tabla, así como diversas técnicas.

A sus 74 años, Francisco es incombustible y solo para cuando acaba la clase, a las diez de la mañana. Sale del agua con su esposa Edmeia Pereira Correa, dos años más joven que él.

“Fue amor a la primera ola, cuando cogí la primera ola y me vi surfeando y deslizándome sobre la ola me enamoré. Ahí dije no paró más, amor sincero”, confiesa.