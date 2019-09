Brigadas para limpiar playas

Asociaciones se unen para recoger basura el día 21

Más de 750 personas se espera que participen en el Día Internacional de Limpieza de Playas, que se conmemora cada tercer sábado de septiembre, por lo que será el día 21 cuando se lleve al cabo esta actividad en la costa yucateca, que abarcará 16 playas de la región, bajo la organización de varias asociaciones y fundaciones.

Es el tercer año en el que el estado se une a esta campaña internacional, la cual es promovida por la Iniciativa Yucatán Limpia tu playa, que preside José Manuel Medina Cetina, a la que en esta ocasión se han unido la agrupación AliaRse por Yucatán y la Fundación del Empresariado Yucateco (Feyac).

Estas dos últimas organizaciones apoyarán específicamente la limpieza de las playas de Sisal y Dzilam de Bravo, respectivamente, pero la actividad se registrará en 16 playas, por lo que hacen una invitación a la sociedad a unirse a este esfuerzo.

La cita será a las 7:30 a.m. y a las 8 a.m. se dará el banderazo de salida.

José Manuel precisa que recogerán la basura por dos horas, es decir la labor culminará a las 10 a.m.

Cualquier persona puede participar acudiendo a la playa que elija, el listado se puede consultar en las redes sociales de Facebook en las cuentas La limpieza por el océano 2019 y en Yucatán Limpia tu Playa.

En cada sitio se tendrá un líder y ahí se dará a los voluntarios las herramientas para la recoja de basura, solo se les pide llevar guantes de carnasa, que son guantes gruesos que los protegen al recoger basura como pedazos de vidrio, por ejemplo. También se aconseja llevar gorra, tenis, ropa cómoda, termo con agua, y no en recipientes desechables para no generar más basura, y usar bloqueador.

Responsabilidad social

Juan Manuel Díaz Roche, presidente del Consejo de la Feyac, dijo que para ellos es grato unirse a esta causa como parte de la responsabilidad social que tienen como empresarios, y afirmó que el tema de la limpieza de las playas debe no de un solo día sino siempre.

.

Raúl López Osorio, presidente ejecutivo de la Feyac, precisó que se involucrarán en la limpieza de Dzilam de Bravo, pero adicionalmente una noche antes tendrán una reunión con empresarios pesqueros de esa comunidad a quienes se dará una charla y se proyectará un vídeo para sensibilizarlos sobre la importancia de mantener las playas limpias.

Además se tendrá una brigada específica para recoger colillas de cigarro, pues el 31 de mayo pasado Yucatán Limpia tu Playa realizó una campaña de recoja de colillas y se recolectaron 10 mil en tan solo dos horas.

Diana Cabrera Ruiz, presidenta del Comité Promotor de Responsabilidad Social Empresarial AliaRse por Yucatán, comentó que ellos se unirán a la limpieza de Sisal y para ello a las 6:30 a.m. de la terminal central del ADO saldrán autobuses que trasladarán a los voluntarios.

Además, el día 17 en escuelas primarias y secundarias de ese puerto ofrecerán charlas a los niños para sensibilizar sobre el tema de playas libres de basura.

Los asistentes al evento coincidieron en señalar que no se trata solo de limpiar las playas sino de hacer un llamado para concienciar a la población al respecto, porque las playas no tendrían que limpiarse si las personas no tiraran su basura. Por desgracia, la cantidad de basura que se recolecta en estas campañas no ha disminuido. El año pasado se recolectaron 900 costales de basura con el apoyo de 750 voluntarios.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Sociedad unida

José Manuel Medina Cetina dijo que el 21 de septiembre los ojos del mundo estarán en Mérida por la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se realizará en la ciudad, por lo que la jornada de limpieza es una oportunidad para unirse y demostrar las cosas que se pueden hacer como sociedad en beneficio del planeta.