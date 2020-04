Brinda al niño una fiesta especial

Su día no tiene por qué olvidarse en la cuarentena

A estas alturas, debido a la cuarentena, no hay duda que la celebración del Día del Niño será diferente, aunque eso no es motivo para que la fecha no sea, como siempre, alegre y divertida.

En otras circunstancias quizá las familias irían al cine, a una feria, a la playa… Pero la casa es también un buen lugar para armar el festejo en grande.

Una fiesta de disfraces, juegos de mesa, concursos de canto o baile, retas de videojuegos y un festival en el que participen todos los integrantes del hogar son algunas de las opciones.

Si al niño le gusta el cine, entonces una jornada de películas no estaría nada mal, sobre todo si las palomitas ya van incluidas.

El Ministerio Infantil Nacional Ad Mex, que ese día realizará una transmisión en vivo especial para los pequeños, recomienda en su página de Facebook que los adultos decoren con motivos alusivos a la fecha el espacio de la casa donde se llevará al cabo la celebración.

El Ministerio sugiere inflar globos y hacer carteles con el nombre del niño o niños, pero el espacio se puede decorar en realidad con cualquier otro elemento que haya en casa. Si se hace antes que los menores despierten habrá un factor sorpresa.

La conmemoración puede consistir en juegos familiares, desde el tradicional “caras y gestos” y el juego de las sillas, hasta una “búsqueda del tesoro”.

Asimismo, se tiene la opción de hacer manualidades, escuchar canciones y presentar un espectáculo de magia o payasos en lo que llega la hora de la comida, que el Ministerio aconseja que consista en el guiso favorito del festejado. De ser posible, servir un postre o pastel.

Para finalizar se sugiere repartir bolsitas de dulces o un regalo, que no necesariamente tiene que ser comprado, sino algo elaborado en la propia casa.

Si está entre sus posibilidades, las tiendas en línea ofrecen diferentes artículos con entregas a domicilio.

Las familias cuentan asimismo con la opción de seguir las transmisiones especiales que con motivo de la fecha se realizarán a lo largo del día, participar en los concursos que algunas páginas de Facebook organizan —como la de “Te lo cambio por despensa” que convoca a un certamen de dibujo con el tema de la naturaleza—, y efectuar una fiesta con asistentes en línea a través de plataformas como Zoom.

“Todos, hasta los niños, estamos experimentando una gran carga emocional, física y espiritual debido al aislamiento social. Así que trabajemos juntos para hacer de su celebración un momento muy especial”, dice el Ministerio Ad Mex.— Jorge Iván Canul Ek