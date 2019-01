Brota semilla de algodón en la Luna, experimento del Chang’e-4

Beijing (Notimex).- Una semilla de algodón llevada a la cara oculta de la Luna por la sonda china “Chang’e-4” a principios de año, germinó en el ambiente controlado de la nave, informó hoy la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA, según sus siglas en inglés).

Este experimento es un paso importante hacia la exploración espacial a largo plazo, ya que es la primera semilla que se cultiva en la superficie de la Luna.

Xie Gengxin, director de diseño del experimento, dirigido por la Universidad de Chongqing, destacó que las cámaras de la sonda tomaron y enviaron a Tierra más de 170 imágenes del brote de la semilla de algodón en un contenedor instalado en el módulo de aterrizaje, reportó la agencia de noticias Xinhua.

Xie detalló que el contenedor es cilíndrico, está hecho de una aleación de aluminio, mide 198 milímetros de alto y 173 de diámetro, peso de 2.6 kilos, además contiene agua, tierra, aire, dos pequeñas cámaras y un sistema de control térmico.

Recordó que además de algodón la Chang’e-4 llevó a la Luna semillas de colza, papa y arabidopsis, así como huevos de la mosca de la fruta y algunas levaduras, para formar una mini biósfera simple y llevar acabo varios experimentos.

La sonda entró en “modo de reposo” el domingo pasado con la llegada de la noche lunar, durante la cual la temperatura puede caer hasta los 170 grados bajo cero. “La vida en el contenedor no sobreviviría a la noche lunar“, explicó Xie.

La CNSA aseguró que el experimento ya ha finalizado y que “los organismos se descompondrán gradualmente en el contenedor, perfectamente aislado, y no afectarán al entorno lunar”.

Aunque astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) ya habían cultivado plantas y en el laboratorio espacial Tiangong-2 se plantó arroz y arabidopsis, esos experimentos se realizaron a órbitas terrestres bajas, a una altitud de unos 400 kilómetros (km), mientras que los del entorno lunar fueron a 380 mil km de la Tierra.

