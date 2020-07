Buenas noticias de hoy: Héroe sin capa y con bata

Las Breves+, las buenas noticias de hoy

Comenzamos las breves con la historia de Mary Daniel, quien hizo todo lo posible por volver a su esposo Steve, quien padece Alzheimer y vive en una residencia de ancianos en Jacksonville, Estados Unidos. Hasta antes de la pandemia ella iba cada noche a ponerle la pijama a su esposo para luego ver televisión. Con la emergencia le pidieron ya no ir. Finalmente, ante su perseverancia, el centro de atención le ofreció un trabajo de medio tiempo como lavaplatos. Ella aceptó sin dudar con tal de ver a su esposo. ¡Toda una historia de amor!

Ahora pasamos a una imagen que se volvió viral. El protagonista es el doctor Miguel Ángel Arteaga, especialista en Traumatología y Ortopedia, quien con bata de paciente ayudó a sus compañeros a salvar el brazo de un marino, quien sufrió un accidente en las obras de la Refinería de Dos Bocas. El hecho ocurrió en el Hospital General de Pemex en Paraíso, Tabasco, donde el especialista era atendido en el área de urgencias, debido a unos malestares por hipertensión.

Siguiendo en el área de la salud, la farmacéutica Johnson & Johnson anunció que comenzó a probar en humanos su vacuna experimental contra el Covid-19 tras obtener resultados positivos en un estudio previo con primates. La compañía la aplicará en unos 1,000 voluntarios sanos en EE.UU. y Bélgica.

Otra buena noticia es el envío de la sonda Perseverance de la NASA con destino a Marte, que es parte de un proyecto de largo alcance para traer las primeras muestras de roca marciana a la Tierra a fin de ser analizadas en busca de evidencia de vida antigua. ¿Habrá vida en marte?

Siguiendo con noticias espaciales están las imágenes de cómo será la nave para turistas de Virgin Galactic. La empresa del millonario Richard Branson mostró cómo será la cabina donde irán los viajeros que pretenden conocer el espacio. ¿Qué les parece?

Cerramos Las Breves con el emotivo vídeo de Nike. La compañía sorprendió con la grabación titulada "No puedes pararnos" (You can't stop us). Un mensaje que sin duda está dedicado al coronavirus. Con personalidades como Cristiano Ronaldo, LeBron James, Rafael Nadal y Serena la grabación muestra también pericia técnica al fusionar imágenes como si fueran una misma. Es, en resumen, un mensaje de unión y solidaridad. ¡No se lo pierdan!