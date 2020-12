“Bullying” del cine a la ópera

Arturo Chacón lamenta que se le dé mala imagen

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Gracias al streaming, personas que consideraban que la ópera era un producto de lujo o para “raros” han descubierto lo hermoso que es ese arte, afirma el tenor Arturo Chacón.

“En parte (el estereotipo) ha sido por la mala imagen que le ha dado Hollywood, donde solo el malo o el raro escuchan ópera, pero la ópera es un vehículo para descubrir quién eres, la música vibra en tu alma”.

El cantante asegura que en México la gente sí asiste a producciones de ópera y los teatros se llenan de público, pero hay poca oferta de representaciones en comparación con otros países.

“La novedad de ver los conciertos en línea fue grande y la gente se interesó”, dice. “Cada vez que he estado en Bellas Artes hemos tenido lleno total, el problema es que no hay muchas funciones. Si hablamos de Viena, hay 450 funciones de ópera al año, no puedes verlas todas porque no te alcanzan los días y aun así están todas llenos”.

Aprovechando las redes sociales y el interés del público, el tenor ofreció conciertos en la cuarentena. “Empecé con siete conciertos por streaming, luego se convirtieron en cuarenta y tantos por las redes y, si sumamos los espectadores, fueron más de cuatro millones que se conectaron y escucharon”.

Celebra la Navidad con el disco “A Christmas Wonderland”, ya disponible en plataformas digitales.