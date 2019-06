Busca cambiar la comedia

Primera vez en esta ciudad para Marcela Lecuona

Con un estilo muy particular y feliz de hacer reír y alegrar a la gente, Marcela Lecuona es una feminista declarada que a través de su trabajo enseña a las mujeres a empoderarse y sacar lo mejor de todas ellas a través de la comedia, un ambiente que considera misógino pero del cual se está encargando de cambiar ésta percepción.

Y es que hacer reír a los demás para ella es altamente satisfactorio, nada le alegra más que el saber que la gente disfruta con humor y al cabo de las horas síguen regocijándose en el chiste que disfrutaron de su show.

Marcela Lecuona y Michelle Rodríguez, otra destacada comediante y actriz, estarán juntas compartiendo el escenario la noche del próximo sábado 29 a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Dante de la capital yucateca, en una velada de “Stand Up Comedy” que promete muchas carcajadas, haciéndonos reír y también pensar.

Originaria de Acapulco, Guerrero, pero radicada desde hace muchos años en la capital del país, Marcela Lecuona es actriz, standupera y blogger. Creadora y directora del Blog “Mimosas para desayunar” que cuenta con más de 25 mil seguidores.

Marcela se ha consolidado en México como una de las principales comediantes de “Stand Up” y estrella de “Comedy Central”, canal en el que estrenó este año su participación en “Bar Central”, “Duelo de comediantes” y está próxima a estrenar su especial de media hora.

Entrevistada vía telefónica desde Cancún, Marcela dice estar muy emocionada de poder presentarse en Yucatán, siendo esta su primera visita al Estado, del cual dicen lo mejor es su gente alegre, amable y hospitalaria y su comida que ansía disfrutar. En la zona del caribe mexicano ella se encuentra estos días realizando presentaciones en importantes espacios de Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

“Ser comediante es el trabajo más bonito del mundo” asegura, “Disfruto mucho que la gente venga al show, se divierta, participe, la pase muy bien y al final los novios, las chicas, las personas en general, salgan a seguir divirtiéndose y continuar comentando los chistes y momentos graciosos de la velada; en verdad que la risa es una terapia muy valiosa para la gente hoy día” subrayó.

“El mundo de los comediantes es un medio muy machista, misógino, no es fácil, pero ahí estamos abriendo camino, somos pocas las mujeres que nos dedicamos a esto, quizá por eso tenemos muchas seguidoras, en lo particular pienso que podemos ser graciosas, chistosas, nos divertimos y hacemos felices a los demás; soy feminista y me encanta reinvindicar ese espíritu de empoderar a las mujeres a través de la comedia”.

En relación con su presentación del próximo sábado, explicó que el show tiene una duración de entre hora y media y dos horas pero este suele adecuarse al ambiente y estado de ánimo del público, por lo que pide a los asistentes muchas ganas de divertirse y pasarla bien.

Michelle Rodríguez, por su parte, es actriz, comediante y cantante. Es uno de los rostros más reconocidos de los escenarios mexicanos. En televisión ha participado en las telenovelas “Amores verdaderos”, “Mi corazón es tuyo”, “Qué pobres tan ricos” y “El bien amado”; así como en la serie “40 y 20”, con el personaje de Toña.

La venta de boletos está disponible directamente en el Centro Cultural Dante, tiene un precio en preventa de $400, y $450 el día del evento.— Emanuel Rincón Becerra