Busca un sonido transparente con la OSY

José Luis Castillo quiere llegar a lo diáfano y liviano

Una mirada al clasicismo y al simbolismo de la música, que se enfoca más en la paleta de colores que en el discurso narrativo, se podrá escuchar en las obras de dos compositores franceses, Gabriel Fauré y George Bizet, que integran el programa de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) este fin de semana, bajo la batuta del director huésped José Luis Castillo.

Los conciertos de la OSY serán mañana, a las 20 horas, y el domingo a las 12 del día, en el teatro José Peón Contreras.

El director invitado, de origen español, pero radicado en México desde 1997, detalla que el repertorio citado es una oportunidad interesante para escuchar música francesa y saber qué pasó en la segunda mitad del siglo XIX en Francia desde la mirada del clasicismo de Bizet con la Sinfonía No. 1 en Do Mayor, que el autor escribe a los 17 años de edad, hasta los cambios de paradigma de los modelos musicales con Fauré, con la Pavana y la Suite “Pelléas et Mélisande”.

Castillo señala que la obra de Bizet la escribió cuando era estudiante de conservatorio y mirando los modelos clásicos, “tiene un pie puesto en el clasicismo”.

Por otra parte Fauré, autor de finales del siglo XIX, compuso “Pelléas et Mélisande”, un obra que a pesar de tener una diferencia de menos de medio siglo con la obra de Bizet, muestra un modelo diferente, cambia el paradigma, los intereses, y es una muestra del entonces recién nacido simbolismo, es una música que sugiere más que significar, que provoca más que exaltar, y que no busca la narratividad, sino que se trata de un juego de luces y sombras en el que siempre está presente la muerte, pero no de manera directa , y lo mismo sucede con la Pavana, no hay una narración directa, sino un mundo que se sugiere, una paleta de colores más que narración.

Ante esto, apunta que los asistentes al concierto podrán disfrutar de esa paleta de color que otros repertorios no tienen, en una primera parte con las obras de Fauré, repletas de insinuaciones, de verdades veladas más allá de afirmaciones; y en la segunda parte la Sinfonía No. 1 de Bizet.

Señala que esta disposición de las obras permite una lectura del concierto muy centrada en la segunda mitad siglo XIX en Francia y como se pasó de un discurso clásico hasta el inicio de lo que sería el gran siglo XX francés con todas las vanguardias.

Reencuentro luego de 16 años

Castillo dirige la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) y el Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Dirigió a la OSY en sus inicios hace unos 16 años, por lo que fue uno de los primeros directores invitados. A la distancia, y en este reencuentro después de más de tres lustros, considera que se nota como el instrumento ha cambiado, “se siente con más tradición, cómo están compenetrados al tocar juntos, y con más experiencia en el repertorio”.

Y si bien hace años no venía a dirigir a la OSY, por motivos de agenda, ha coincidido con varios de sus integrantes, por lo que hay una complicidad, cercanía y empatía, lo que hace que estén trabajando muy bien en los días de ensayo previos al concierto.

Sobre su papel como director, expresa que para él cada orquesta es un mundo, tiene características propias, virtudes y áreas de desarrollo, pero además en cada repertorio se requiere cosas distintas, y de eso depende el cómo y qué trabajar con cada orquesta.

Esta semana, por ejemplo, indica que debe trabajar un poco en el sonido, en los timbres propios de la música que se emparenta con el simbolismo, una paleta de colores dinámica que viene de lo muy liviano a lo poco presente, “tenemos todos que descubrir un sonido transparente, diáfano, pero por otra parte que se difumine, no es un sonido contundente, no se escucharán sonidos masivos, hay que tratar de traspasar esa paleta, y llevarla al mundo de la orquesta, que por ejemplo esa frescura , esa chispa, esa gracia de la Sinfonía de Bizet, esa juventud y vivacidad pase a la articulación, al fraseo, a la interpretación de la orquesta”.

El director huésped quien durante los meses de pandemia ha tenido poca actividad como la mayoría de los músicos, está contento de que en unos días más la Orquesta que dirige en Ciudad de México también iniciará con conciertos presenciales, pues regresar a los escenarios “lo es todo para los artistas”.

Los boletos para los conciertos de la OSY se pueden adquirir en sinfonicadeyucatan.com.mx.— Iris Ceballos Alvarado