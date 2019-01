Buscan hoteles más “futuristas”

FiturtechY, a la vanguardia para un mejor turismo

MADRID (EFE).— La tecnología, los datos y la inteligencia artificial suman fuerzas para evitar algunas de las preguntas clásicas más incómodas, prueba de ello es que existen camas que evalúan la actividad sexual —con datos objetivos— y un espejo “mágico” te puede ayudar a decidir cómo vestirte antes de salir.

Lo anterior son solo dos de los desarrollos que se pueden conocer en el hotel del futuro: que se ha instalado en el área de FiturtechY, el espacio donde se analiza y se exhibe la vanguardia tecnológica de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ayer abrió sus puertas en Madrid.

De la participación de Yucatán en la Feria informamos en la sección Local.

Al llegar a la habitación del futuro, un espejo “mágico”, que basa sus habilidades en los datos y el reconocimiento facial, procede a hacerte una “revisión” sólo con una foto en la que determina quién eres y qué puedes necesitar. No te dice si eres “la más guapa del reino”, pero asocia tu imagen con la climatología del exterior y te hace recomendaciones sobre si es mejor que te abrigues más o no te olvides el paraguas.

En un ejemplo práctico, si te reconoce como una mujer, joven y con un atuendo elegante, te aconseja restaurantes de comida sana, cómo adquirir entradas para los espectáculos de moda, dónde ir de compras e incluso pedir un taxi.

Si el huésped ya se ha alojado antes en el hotel, la experiencia se personaliza mucho más, desde la luz a la ambientación olfativa y a la pantalla de la televisión, que puede conectarse con tus series o vídeos favoritos.

Experiencia “máxima”

Como en cualquier habitación, un elemento nuclear es la cama, en cuyo colchón lleva instalado un dispositivo —se puede adquirir para las camas de particulares— que se conecta con una pulsera que lleva el usuario y mide los movimientos, la temperatura ambiente y el ritmo cardíaco.

Si se selecciona el modo “sueño”, al despertar el huésped puede saber cómo ha sido su descanso y recibir consejos sobre cómo mejorarlo. Para quienes opriman el botón de “amor”, estos parámetros se combinarán para evaluar la actividad sexual.

La nota no será numérica, para no molestar a nadie, apuntan los fabricantes de este colchón, sino que el resultado se relaciona con un animal en función de parámetros como el tiempo, los movimientos y el ritmo cardíaco. Este zoológico particular consta de unos quince animales, entre ellos el tucán, el flamenco, la tortuga y el tiburón, que al parecer es el más fogoso.

Cada uno podrá sacar sus conclusiones al respecto.

Además de esta cama inteligente y algo indiscreta, en el hotel del futuro de Fitur y en muchos de la realidad ya hay zonas de relajación -con una temperatura y una iluminación diferente- zonas de spa con las últimas novedades y baños que incorporan utilidades tan prácticas como espejos antivaho.