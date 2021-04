Calle 59 Dixie Band se remonta a los inicios del jazz

La música de jazz de hace una centuria, que cautivó y puso a bailar a un sin fin de personas, y lo sigue haciendo, es la esencia de la banda Calle 59 Dixie Band, que celebra los tres años de su fundación.

La banda ofrecerá un concierto de aniversario mañana viernes, a las 7 p.m., en el auditorio del Centro Cultural Olimpo.

El concierto será presencial y virtual y forma parte de la Temporada Olimpo.

Bernardo Oramas, trompetista, arreglista y director musical del concierto, detalló que habrá estrenos y temas que no pueden faltar en sus presentaciones.

Detalló que el programa contará con la pianista invitada Carla Iturralde.

Recordó que el nombre de la banda se debe a que la fundaron en un edificio del barrio de La Mejorada que está ubicado en la calle 59 del Centro. Explicó que en el pasado era costumbre poner nombres a bandas de jazz o a canciones, con números.

Dijo que en la banda salen a relucir los orígenes de jazz popular, de Nueva Orleans, de principios del siglo pasado, esa es su esencia, pero también interpretan música de jazz contemporánea.

Detalló que también tocan géneros relacionados con el jazz de esa época que incluye bailes de salón como charleston, ragtime y foxtrot.

Explicó que la música de ese entonces era usada como cantos religiosos en comunidades afroamericanas, como el góspel y el blues.

A todos estos géneros, que empezaron a principios del siglo pasado, está enfocado Calle 59, subrayó el músico. “Casi nadie toca este tipo de música”.

Bernardo Oramas compartió que en estos tres años de trayectoria en los escenarios les ha ido muy bien, todo tipo de público ha disfrutado su música e incluso se han puesto a bailar.

Adelantó que el programa incluirá la obertura “The Muppet Show: “Drop Me Of In New Orleans”, “Saint Louis Blues”, “The Devil Done Got Me Blues”, “Bailando el charleston” y “His Eye Is On The Sparrow”, un estreno.

El programa incluirá también el dueto de piano y contrabajo “Maple Leaf Rag”, entre otras melodías que siguen vigentes. Bernardo Oramas invitó al público a disfrutar de este concierto, pasar buen momento con la música en esta contingencia sanitaria.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Integrantes de la banda

Reyna Garrido (clarinete), Bernardo Oramas (trompeta y arreglos musicales), Rodrigo Barredo, (trombón), Elmer Ic, (batería), David Figueroa, (banjo), Ricardo Silveira, contrabajo.

Boletos

Tienen precio de $100 y los pueden adquirir en www.tusboletos.mx. Recibirán un correo de Tusboletos.mx. Copia el código de 14 dígitos que aparece en el boleto virtual y regresar o acceder posteriormente a esta página https://midvi.mx/v/ondemand/55 e ingresar el código.

Contacta al grupo

En Facebook en la cuenta calle59DixieBand.mx