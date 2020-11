Cambia el rol de la mujer

Franck Fernández Estrada (*)

Nunca diré suficientes veces que no podemos juzgar los hechos del pasado con nuestros ojos actuales. Lo que hoy consideramos absolutamente execrable era no solo tolerado sino bien visto en algún momento del pasado. Ejemplo de ello es la esclavitud: hoy lo vemos como algo absolutamente intolerable, pero desde que el hombre es hombre ha habido esclavos y esta historia no se resume solamente a los africanos que trajeron a América a partir del siglo XVI.

Lo mismo sucede en cuanto a la posición de la mujer en la sociedad. En un inicio, para la humanidad la mujer era un ente muy importante, con razón muchas de las sociedades eran matriarcales.

Después, las cosas cambiaron y hay que reconocer que las religiones no ayudaron a la posición de la mujer. No hablo exclusivamente del catolicismo, muchas religiones han tenido o incluso tienen ese rechazo y desprecio a la mujer.

Durante siglos, para muchos la mujer ha sido no más que un objeto que produce hijos. Hubo un momento en que era una discusión filosófica y teológica saber si la mujer tenía alma o no.

Es solo desde hace unos 100 años a la fecha que muy poco a poco la mujer va ganando el espacio que no solo merece, sino que le corresponde.

Todo este discurso es para explicarles que, todavía a mediados del siglo XIX, se tenía un concepto bastante pobre de la mujer. Es el tema principal del aria de una gran ópera, Rigoletto de Guisepe Verdi. Esta ópera se encuentra entre las 10 óperas más interpretadas en el mundo en estos momentos. Pero hagamos un poco de historia.

Verdi ya era un compositor famoso en 1850, fecha en la que el teatro La Fenice de Venecia le encargó una ópera de carácter. Verdi ya había trabajado con un libretista: Francisco María Piave.

Los compositores normalmente trabajaban con un libretista: el compositor escribe la música y el libretista el argumento y la letra.

El tema escogido por Verdi para el encargo de La Fenice fue una obra de teatro escrita 20 años antes por el famoso escritor Víctor Hugo. Era una pieza basada en el rey del renacimiento francés, Francisco I, “Le roi s’amuse (El rey se divierte)”.

Francisco I fue un hombre de muchas mujeres, pero en la obra de Víctor Hugo se le presentaba como un abusador, acosador, violador, libertino y misógino.

Después de la primera presentación de la obra en Francia, fue prohibida por la censura. Hacía pocos años Europa terminó las guerras napoleónicas, se había restaurado en su trono a toda una serie de reyes y los tiempos no eran para criticarlos de esa forma.

