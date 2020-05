Cambian los planes de adultos mayores

Muchas dudas sobre lo que serán capaces de hacer

SAINT PETERSBURG, Florida (AP).— Elizabeth Hubbart sacó pasajes para un crucero que seguía los pasos de la expedición de Lewis y Clark por el Pacífico. Joel Demski planeaba asistir a la graduación de su nieto en la Academia Naval. James Kelly tenía previsto un viaje a Escocia para esparcir las cenizas de su padre en el río Clyde, cerca de Glasgow.

Todos tienen más de 60 años y deben aceptar una dura realidad: sus planes, sus esperanzas, sus listas de cosas para hacer antes de morir no solamente se retrasarán, sino que tal vez nunca las concretarán por culpa del nuevo coronavirus.

La pandemia está llevando a los mayores de 60 años a preguntarse cuánto tiempo les queda y cómo aprovecharlo ahora que hay restricciones al movimiento.

En lugar de visitar las Siete Maravillas del Mundo o pasar más tiempo con sus familias, muchos se preocupan por cosas más mundanas, como si es peligroso ir al súper o salir de la casa.

Afloran la culpa, el enojo y la frustración al pensar en el tiempo perdido, en todas las cosas que uno desea realizar y no ha podido hacer.

“Un año menos (de vida) es un viaje menos”, dice Bob Busch, de 72 años, apasionado de los viajes en Sarasota, Florida, que canceló una escapada con su esposa para acampar por 35 días. Los dos tienen buena salud, pero es imposible predecir cómo se sentirán una vez concluida la pandemia.

“¿Cuántas veces más podremos enfilar hacia el Oeste?”, se pregunta.

Demski, quien vive en Vero Beach, Florida, se sintió muy mal cuando la Academia Naval canceló la ceremonia de graduación. En lugar de viajar a Annapolis para estar con su nieto, sufre pensando en que el muchacho zarpó en una misión. También quedó en la nada una visita a California para la graduación de otro nieto de la UCLA.

“Es muy triste”, admite Demski, quien pronto cumplirá 80 años.

Mick Smyer, profesor de Psicología de la Universidad Bucknell que estudia los procesos de envejecimiento, señala que la generación de la posguerra —los hoy sesentones— y los más ancianos todavía deben confrontar su mortalidad.

Con cada titular noticioso que alude a la vulnerabilidad de los mayores de 60, esta población se pregunta: ¿podré ver y hacer todo lo que quería ver y hacer?

“Recuerdan los buenos tiempos”, apunta Smyer. “Ahora tienen menos opciones por delante. Los próximos dos años no cuentan. ¿Cuántos años buenos tendrán después?”.

Canciones del futuro

Kelly, psicólogo de 63 años que toca la guitarra y compone temas de música country, confiesa que ha pensado mucho en el futuro durante el encierro en su casa. Se pregunta cuándo podrá llevar las cenizas de su padre a su Escocia natal.

“Mis temas más recientes abordan la edad. Cómo hacer frente a la vida y a las cosas que perdemos. Lo que fue y lo que queda por delante, todo lo que tengo detrás mío y lo poco que me queda por hacer”, precisa.

“No me queda mucho camino por recorrer”, afirma en una de esas canciones.

Al mismo tiempo, muchos se sienten contentos de que sus sacrificios reflejan una vida privilegiada. Millones de personas que se quedaron sin empleo o hacen trabajos esenciales, mal pagados, no pueden darse esos lujos. Tal vez nunca podrán.

“Parte de lo que siento, honestamente, es culpa”, expresa Judy Foreman, de 70 años, de Pennsylvania. “Surgieron algunos inconvenientes y estamos asustados, pero lo podemos manejar. Trato de ayudar dentro de mis posibilidades. Cuando me traen comida, doy una muy buena propina. Colaboro con comedores comunitarios”.

Pero de todos modos la sensación de que el tiempo se escurre entre sus manos la perturba un poco. No puede visitar a sus hijas en California. Ni siquiera puede abrazar a tres nietos que viven cruzando la calle.

“Sufres una mezcla de depresión, soledad, aburrimiento, temor. Sobre todo temor”. Se pasa horas limpiando los empaques de los comestibles, desinfectando las perillas de las puertas, pensando en lo distinto que será el futuro.

“Hago todo esto porque no quiero morir. Sí, pienso en mi mortalidad”, admite.

Helen Miltiades, profesora de Gerontología de la Universidad Estatal de Fresno, California, explica que la gente mayor siente cosas que los más jóvenes no perciben. “Todo el mundo habla de que todo ha cambiado. Pero, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que todavía no lo sabemos”.

De un vistazo

Rumbo distinto

Elizabeth Hubbard, quien debía irse en un crucero con su marido, canceló el viaje. A los 70 años no pierde la esperanza de ver algún día a Hugh Jackman, su actor favorito, en Broadway. Pero sabe que tal vez no lo haga. “Ésta era mi década”, expresa. “Y ha tomado un rumbo muy distinto al que esperaba”.

Optimismo

Dena Davis es más optimista. Profesora de Bioética en la Universidad Lehigh de Bethlehem, Pennsylvania, de 73 años, probablemente tenga que aplazar su jubilación. “Si tienes suerte, la razón por la que no te queda mucho tiempo es porque ya tuviste mucho tiempo. Todo depende de cómo lo mires. No veo demasiadas cosas delante de mí. (Pero) Hay muchas cosas lindas detrás. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo”, expresó.