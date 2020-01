Campesino de Peto celebra 100 años

Don Teofilo Chi Monte, está de manteles largos, ya que el pasado sábado festejó junto a su hijos, nietos y bisnietos 100 años de existencia, feliz y agradecido con Dios y con la vida, acudió primeramente a dar Gracias a Dios por llegar a esta edad gozando de cabal salud.

Originario de Peto, Yucatán, maya hablante y campesino de oficio; el Sr. Chi es un ejemplo para su comunidad; pues a sus años no ha dejado de trabajar. Cada día se levanta tempranito y luego del desayuno sale a trabajar al campo.

Con varios meses de antelación la familia se organizó para poder festejarlo como es debido, ya que como ellos comentan “No se cumplen 100 años, todos los días y mucho menos con buena salud y con una bonita actitud ante la vida”, hace ya varios años que falleció su señora, él decidió disfrutar de la vida por los dos.

La celebración se llevó al cabo en el local Surco Azul, donde se dieron cita familiares y amigos para convivir con el Abuelo Teofilo, quien estuvo muy contento de recibir tanto cariño por parte de los presentes. Entre música, comidas y risas transcurrió el esperado festejo.

Orgullosamente maya, Chi Monte contó en su idioma que piensa que su salud se debe a que no ha dejado de trabajar el campo y que además consume los mismos productos que siembra, la tranquilidad de su municipio y de su estado le han permitido llegar hasta esta edad sin dolencia alguna.

La comunidad entera reconoce que es un hombre por el que parecieran no pasar los años, su andar pausado y su mirada franca son solo un detalle particular de la singular personalidad de Teofilo Chi, quien asegura no tener miedo esperará paciente el llamado del Señor sin dejar de servirle a él y a su prójimo.-Darinka Ruiz.

