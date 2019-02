Canadá, presente en fotos

Maxime Valois juega en su obra con los contrastes

Una fotografía en blanco y negro que apuesta a los contrastes excesivos, llena de textura y que captura a manera de documental el acontecer de un barrio bajo de Montreal es la que presenta el fotógrafo canadiense Maxime Valois en la galería Casa Calavera.

La exposición “Ashtray” (“Cenicero”) se inaugurará esta noche a las 21 horas en la galería ubicada en la calle 28 No. 502 D por 65 y 67 de la colonia Miraflores.

Son más de 20 imágenes las que presenta el fotógrafo, quien fue invitado a presentarse en este espacio.

Emilio Suárez Trejo y Daniela Flores, coordinadores de la galería, explican que hace unos meses estuvieron en Canadá como parte de un trabajo artístico que Emilio realiza, y ahí conocieron a Valois, licenciado en Artes, fotógrafo de profesión y maestro en la Universidad de Quebec en Montreal.

Lo invitaron a realizar una residencia en Mérida, pero no lo fue posible venir, sin embargo les dio su portafolio de fotografías para presentar una muestra de su trabajo en Yucatán.

Son esas imágenes, más algunas otras que envió digitalmente y se imprimieron aquí, las que se podrán ver en la exposición.

Lo primero que llama la atención es la apuesta por la fotografía en blanco y negro y los contrastes, que remontan a la forma de presentar la fotografía hasta hace algunas décadas.

La vista no engaña, y Emilio y Daniela, señalan que Maxime trabaja con la fotografía análoga, es decir no es solo dar una idea de cómo se hacía la fotografía años atrás, sino que él la hace como entonces, con un solo “click” captura la imagen, no hay repeticiones y no sabe cómo saldrá la foto, hasta que el mismo en el laboratorio revela las imágenes a la vieja usanza.

Quizá por ello las imágenes que captura están llenas de sensibilidad y plasman el acontecer cotidiano del barrio bajo de Hochelaga-maisonneuve en Montreal, con sus calles, personajes, dolencias…

En la inauguración de la exposición se proyectará un vídeo alusivo al nombre de la muestra que incluirá algunas imágenes del expositor.

La entrada a la exposición es libre. Para visitar posteriormente la exhibición puede hacer una cita en el Facebook Casa Calavera Mérida o escribir al correo acasacalaveramerida@gmail. com.— Iris Ceballos Alvarado