Solo quedan unas horas para mandar tu canción favorita a la Luna

Este viernes 28 de junio es el último día para que postules tu canción favorita para que sea parte de la banda sonora del viaje a la Luna en 2024.

Esta dinámica de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, es parte de los festejos del aniversario 50 de la misión Apolo 11, que llevó a los primeros hombres al satélite natural de la Tierra en 1969.

“Un vuelo espacial a la Luna es de aproximadamente seis días de ida y vuelta. Si fueras un astronauta, ¡dinos una canción que escucharías en el viaje!”, expresa la NASA al invitar a los internautas a participar.

“Estamos aceptando sugerencias para las canciones que crees que pertenecen a nuestra lista de reproducción #NASAMoonTunes”, añade.

“Envía tu sugerencia del (lunes) 3 de junio al (viernes) 28 de junio, el mismo período en el que los astronautas del Apolo 11 estaban haciendo los preparativos finales para su misión hace 50 años”, dice la NASA al precisar el motivo del plazo de esta dinámica musical.

“Dínosla en Twitter con el hashtag #NASAMoonTunes o a través de este formulario”, precisa la agencia espacial estadounidense

Como en todo, o casi todo, hay reglas para participar.

La NASA aclara que “Third Rock Radio tiene la flexibilidad de seleccionar qué canciones se emitirán de la lista propuesta. No hay ningún requisito ni obligación de reproducir ninguna canción específica de la lista de reproducción, y no hay garantía de que cada canción enviada se transmita en vivo.

“¿Quieres saber si tu propuesta fue seleccionada? ¡No te pierdas el show en vivo!”.

“El despegue de nuestra lista de reproducción será el 13 y 14 de julio y se transmitirá durante un programa en vivo en Third Rock Radio de la NASA, ¡solo unos días antes del lanzamiento del Apollo 11! (que se lanzó el 16 de julio de 1969) ”, indica la NASA.

What’s your favorite song right now? Do you love it enough to listen to it on a journey to the Moon? Share at https://t.co/nM3plxpMfL and with hashtag #NASAMoonTunes in celebration of the #Apollo50th anniversary — @ThirdRockRadio just might add it to the playlist! 🌙🎶 pic.twitter.com/SnhhBZRhbV