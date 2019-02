Canjea boletos y disfruta el show de “Grandiosas”

Recorta y grita “Lotería”

El próximo lunes 18 será el primer canje de la promoción de la Lotería de Diario de Yucatán.

Los lectores podrán canjear sus cartillas y ganar dos boletos VIP para el concierto “Grandiosas”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de febrero a las 9 de la noche en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. La mecánica es la siguiente: Llena tu cartilla con la combinación “cuadro chico” (las cuatro imágenes del centro de la cartilla).

El lugar de canje será en la recepción del Diario (calle 60 No. 521 entre 65 y 67 Centro), de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Está limitado a las primeras ocho personas en llegar y tener correcta su cartilla, que no deberá presentar enmendaduras, raspaduras o alteraciones; en caso contrario, no se contará como válida.

El Diario premia la fidelidad de sus lectores y suscriptores con la Lotería, un concurso con el que podrán obtener pases para el cine, teatro, conciertos y eventos deportivos, así como electrodomésticos y vales de consumo y gasolina.

Mañana sábado y el próximo domingo 24 se publicarán las dos cartillas correspondientes al mes de la promoción. Son cuatro diferentes cada mes.

A semejanza de la lotería, los lectores deberán recortar las cartillas que se publicarán y llenarlas con los cupones que encontrarán en las páginas del Diario.

Participa y disfruta de un concierto de seis grandes voces en un mismo escenario.

Dulce, Rocío Banquells, María del Sol, Angela Carrasco, Manoella Torres y Karina forman el proyecto “Grandiosas”.

Para mayor información sobre el concierto consulta la página de internet de Tusboletos.mx. Hay boletos de $600 a $1,860.— Megamedia