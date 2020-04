Cantan en todo el mundo

El filme “Yellow Sumbarine” se vuelve karaoke

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Canciones como “Eleanor Rigby”, “When I’m Sixty Four” y “All You Need Is Love” sonaron a todo pulmón en todo el mundo, ya que el canal oficial de The Beatles invitó a participar en un karaoke global con los temas de la película animada “Yellow Submarine”, que emitió ayer a las 11 de la mañana.

Todos los seguidores de la legendaria banda revivieron sus canciones y recordaron las buenas sensaciones que transmitía el cuarteto de Liverpool. La paz y el amor regresaron a los hogares de todo el mundo con “Yellow Submarine”.

Desde las redes sociales oficiales de la banda se llamó a realizar una gran celebración y se pidió a sus seguidores que se vistan como sus personajes favoritos de la película o como su miembro preferido de la banda.

Aquellos que participaron en este recuerdo de las grandes estrellas de Liverpool, compartieron fotos y vídeos realizados en sus casas con el hashtag #YellowSublive.

En 2018 la película de 1968 se restauró, se editó y regresó a los cines debido al 50 aniversario de su estreno.

La cinta nos lleva por un surrealista viaje donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr llegan a Pepperland, un paraíso musical bajo el mar en el que la felicidad reinaba, pero que fue atacado por los Blue Meanies, quienes odian la música, encierran a la banda en una burbuja y empiezan a paralizarlo todo y teñirlo de azul.

The Beatles logra liberarse, y junto a un joven llamado Fred, se embarcan en un submarino amarillo para emprender un viaje que los salve a todos. Una joya llena de psicodelia y muchos de sus grandes éxitos.

A la versión de ayer se le añadieron las letras de las canciones bajo la imagen del filme para animar a los espectadores a cantar junto con la banda de Liverpool, medida que se une a un cúmulo de actos virtuales en el que invitan a quedarse en casa.