Capta a raro pingüino amarillo en costas de una isla de Georgia (Fotos)

Un fotógrafo captó al enigmático pingüino quien resaltaba del resto por su llamativo plumaje.

GEORGIA.— Un par de imágenes de un raro pingüino compartidas por un fotógrafo de vida silvestre se han viralizado debido a lo llamativo que resulta el animal, pues posee un color amarillo en su plumaje.

El curioso animal fue visto por el profesional de la fotografía en las islas de Georgia del Sur, en el océano Atlántico un territorio perteneciente a la Gran Bretaña.

Probably the best thing I’ve seen today: Yellow Pinguin

“Belgian landscape and wildlife photographer Yves Adams captures ‘Never Before Seen’ Yellow Penguin”

Yves’ website: https://t.co/oowtKJaNVX pic.twitter.com/uhZzaZnIQy