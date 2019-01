Captan imagen del que fuera el cuarto lago más grande del mundo.

México (Notimex).- El satélite Proba-V de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) tomó una imagen del mar de Aral, el cual fue uno de los cuatro lagos más grandes del mundo y que en la actualidad es una de las mayores áreas de desastre ecológico.

The desert that ate a sea: our #ESATech image of the week features a view of the shrinking Aral Sea and its surrounding desert taken by the @PROBAVegetation minisatellite: https://t.co/MWqlwfkIrj pic.twitter.com/AGvMCNVQNc

— ESA Technology (@ESA_Tech) January 9, 2019