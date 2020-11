Cáritas recaudará donativos para los damnificados por ''Eta''

Momento de ayudar

Cáritas Mexicana hace un llamado nacional para apoyar a los estados y los países afectados por la tormenta tropical “Eta”.

“Siempre hemos sido solidarios con los damnificados de desastres naturales; en esta ocasión se quiere ayudar a las personas de los estados de Tabasco y Chiapas así como de los países centroamericanos Guatemala, Nicaragua y Honduras”, explicó en entrevista Eduardo Seijo Gutiérrez, presidente de Cáritas de Yucatán.

“Nos solidarizamos con aquellas personas que sufren desastres naturales y los efectos de la epidemia; es una cosa tremenda lo que sucede en Nicaragua y Honduras. Además la tormenta tropical afectó mucho a Chiapas y Tabasco con inundaciones”, añadió.

Por eso, ante los efectos de “Eta”, la Conferencia del Episcopado invita a la comunidad a apoyar a los necesitados. “Nos toca atender a nuestros hermanos de Centroamérica y del país”.

Los recursos que se obtengan se destinarán a las Cáritas de zonas afectadas que a través de sus parroquias harán llegar la ayuda. “Es un mecanismo efectivo porque la ayuda llegará a quienes no han sido atendidos”, subrayó.

Este movimiento solidario no suplirá el esfuerzo de los gobiernos “sino para tenderle le mano a las personas más necesitadas que tienen grandes carencias o no han podido ser atendidas”.

Todos los donativos se reciben en la cuenta BBVA 0197 384 653 CLABE 0129 1000 1973 8465 33.

Jornada Mundial

Además, Eduardo Seijo informó que este domingo 15 celebrarán la Jornada Mundial de los Pobres, que tiene como objetivo “crear conciencia de la necesidad que nos solidaricemos con los que menos tienen, es la cosa más preciosa que podemos dar: el servicio a los que lo necesitan”. Agregó que la Jornada “es un llamado universal que hace el papa Francisco para que volteemos a ver al que lo necesita, dar la mano al pobre”.

El programa incluirá una oración por los pobres a las 8 a.m.; la conferencia sobre la razón de ser de la Jornada Mundial de los Pobres a las 9 a.m. vía Zoom; y la entrega de alimentos a domicilio a familias en pobreza extrema a las 9 a.m.

El Centro de Caridad San Francisco de Asís será el centro de acopio de donativos en especie y monetario de 9 a.m. a 1 p.m. La dirección es calle 29 sin número entre 44-A y 46 de la colonia Nueva Yucatán.

Además se publicarán 40 casos de personas con necesidad en el Diario de Yucatán.

“Tenemos que ser solidarios en la adversidad, en este momento que sufre tanta gente en la pobreza. Estas adversidades golpean a los que no tienen lo necesario para vivir”, recordó.

Consideró que no solo se trata de dar por quedar bien, es necesario “conocer por qué la familia está viviendo esa situación e ir al fondo del asunto para ayudar a que salga del problema con amor y humildad”.

Las personas pueden donar en la cuenta Bancomer 0445075904 CLABE 0129 10004450759043. Más información a los teléfonos 999-924-19-11 y 9993-35-24-84.— Claudia Ivonne Sierra Medina

