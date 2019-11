Carrera Megamedia a favor de “Guerreros sin límites”

“Guerreros sin límites” son la causa morada

En la asociación “Guerreros sin límites” no existe la frase “no puedo”… existe “tropecé, me vuelvo a levantar y salgo adelante”, señalan Silvia Guadalupe Hernández Ku y Janeth Canul Yan, representantes de esta organización que es la causa morada de la Carrera Megamedia Dunosusa presentada por Galletas Lara, que se realizará este domingo 10 en el remate de Paseo de Montejo.

“Guerreros sin límites”, con más de dos años de existencia, promociona la vida independiente de personas en silla de ruedas. “Todo comenzó a partir de un curso de vida independiente y decidimos seguir adelante con las prácticas para motivar a más personas a salir de su casa e integrarse a la sociedad”, explica Silvia Hernández al Diario.

Janeth Canul subraya que buscan a personas con discapacidad para que sean independientes, se puedan desplazar y apoyar a sus familiares para que puedan salir a la calle y a perder sus miedos.

La intención es que las personas se motiven y vean todo de lo que son capaces de hacer por ellas mismas.

“Guerreros sin límites” enseña técnicas para tener una mejor movilidad, por ejemplo, subir y bajar rampas, desplazarse, andar por las calles, cruzar carreteras, aprender a pasar topes y subir escalones.

En la asociación se trabaja con la silla activa, que es diferente a la convencional (o clínica). La silla activa es más ligera y facilita el desplazamiento de la persona: la activa pesa 10 kilos y la clínica, más de 20.

En el movimiento también trabajan en la motivación porque muchos jóvenes son cerrados y lo que buscan también es apoyarlos, platicar con ellos.

Los integrantes practican básquetbol, participan en competencias de carreras y viajan a municipios para dar exhibiciones.

Silvia Hernández informa que sus planes son llegar a más parques de la ciudad para practicar sus ejercicios y que la gente los conozca.

La asociación se reúne todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Unidad Deportiva del Sur en San Antonio Xluch; sus servicios son gratuitos. Al grupo asisten 16 personas de diferentes edades. La organización no tiene límites para recibir a las personas por edad o discapacidad.

En total son 25 integrantes, pero se les dificulta el transportarse ya que algunos son del interior del estado. “Hemos ido a municipios para pedir transporte y puedan venir pero es un poco difícil; a pesar de eso ahí vamos luchando con esto, comenta Silvia Hernández.

Para las entrevistadas, lo más satisfactorio de su labor es ver que lo que están transmitiendo tiene un impacto positivo y muestra de ello es la experiencia que vivió Karen Elizabeth Puc Caamal, integrante de la asociación.

En días pasados, la joven participó en “Señorita Silla de Ruedas”, en Coatzacoalcos, lo cual fue un logro para ella y toda la asociación.

Como parte de las actividades, las concursantes visitaron hospitales, una escuela, tomaron pláticas y clases de baile, entre otras. “No me imaginé estar en un certamen y es una muestra de que en guerreros no hay límites. Ellos me apoyaron para ir”, dijo.

“Guerreros sin límites” obtiene las sillas activas gracias a donaciones. “Le agradecemos a Santiago Velazquez Duarte, fundador de Vida independiente México, quien nos sigue tomando en cuenta para las donaciones, indica Silvia Hernández.

Las sillas tienen un valor de 12 a 15 mil pesos y aunque las sillas sean donadas, los integrantes necesitan recursos económicos para viajar a otra entidad por la silla. “Lo que buscamos es el apoyo para transportarse el autobús y avión”.

La comunidad puede colaborar con la asociación donando sillas de ruedas o recursos para los viáticos para viajar por la silla de ruedas.

Más información de la asociación en el Facebook Guerreros sin límites.— Claudia Sierra Medina