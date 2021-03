Casa de la Joven hace llamado solidario

Una asociación quiere reparar su antiguo edificio

Hace más de 70 años en Yucatán se fundó la Casa Protección de la Joven “María Suárez Molina”, A.C., que da alojamiento y formación a mujeres del interior del Estado, del país y extranjero mientras estudian.

La casa —ubicada en el predio 447 de la calle 59 entre 50 y 52 en el barrio de la Mejorada— ha ayudado a unas 10 mil mujeres que hoy día son profesionales y amas de casa.

La obra necesita apoyo de la comunidad para dar mantenimiento a la antigua casa y el sostenimiento de la misma.

La hermana Francisca Cabrera, directora de la obra, recordó que fue fundada en Mérida en 1950 por el canónigo Fernando María Ávila Álvarez y las señoritas Jacinta Patrón Cámara y María Suárez Molina. La asociación alberga a jóvenes estudiantes que vienen de los diferentes municipios de Mérida, del interior de la república e incluso del extranjero que quieren estudiar una carrera y no tienen dónde alojarse. A las mujeres se les brinda el hospedaje, la alimentación y la formación integral.

Con la pandemia las jóvenes regresaron a sus lugares de origen, pero en ocasiones llegan a la casa, como es el caso de una joven que está efectuando su servicio de enfermería. “Esporádicamente acuden a la casa para hacer algunos trámites de sus estudios”.

“La casa está desocupada porque las jóvenes no acuden para evitar contagios de coronavirus, pero sí se les presta servicio en caso que lo necesiten”, reiteró.

Manuel Correa Mestre, tesorero del consejo directivo, explicó que la casa se sostiene de dos maneras: con la donación simbólica de las jóvenes; y con donativos de empresas, el Ayuntamiento de Mérida y otras personas caritativas.

“El mayor pago que hace una joven es de 1,650 al mes; mientras que hay otras que no pagan después de hacerles un estudio socioeconómico. El costo de cada joven es de 3,500 pesos aproximadamente, lo que quiere decir que todas están becadas”.

El servicio consiste en alojamiento, tres comidas diarias, luz, internet, teléfono, agua y sección de lavandería.

El pago de la luz y de agua es como de un hotel pequeño.

Francisco Álvarez Vales, presidente de la asociación, indicó que los costos fijos de la casa continúan, pero ahora se le suma el mantenimiento del edificio, que se trata de una casa de más de cien años.

Después de las fuertes lluvias del año pasado es necesario reparar techos por seguridad de las residentes. “Ese es un gasto que debemos hacer porque si no ya no podemos recibir a las jóvenes porque no hay seguridad. Salieron goteras a los techos, hubo mucho problema con esas lluvias muy fuertes”.

Consideró importante tener la casa lista para cuando la necesiten las chicas, dar seguridad, por lo que deben reforzar las vigas y el techo. “La casa es de mampostería y la humedad la daña mucho”, remarcó.

Hay muchos costos que continúan: luz, agua, internet, sueldos y hemos tenido que recurrir a préstamos externos y con estos estamos más o menos saliendo.

“Esperamos cualquier apoyo, cualquier donativo que nos puedan dar será muy bueno”, agregó. Tienen autorización de Hacienda para expedir recibos deducibles de impuestos.

En la entrevista estuvieron Silvia Cuevas Narváez de Vales y Laura Archundia Cañedo de Carrera, presidentas y tesoreras de la asociación, respectivamente.

Mayor información para entregar donativos al teléfono 9999-28-58-84. En Facebook están como Protección de la joven María Suárez Molina, en Instagram y en Twitter la cuenta es Proteccion.joven.— Claudia Ivonne Sierra Medina

De un vistazo

Servicios

La hermana Silvia Chi, subdirectora de la Casa Protección de la Joven “María Suárez Molina”, A.C., expuso que las residentes se asombran al conocer los servicios que tiene la obra, como internet y aire acondicionado. Además, los integrantes del patronato imparten formación integral a las jóvenes, “no solo es casa de hospedaje”, destacó.

Residentes

Nancy Alejos Chan, una de las residentes, relató que ante la noticia del posible cierre de la casa, ella y sus compañeras se organizaron para apoyar la obra con actividades y donativos para retribuir lo recibido. Además, ya planea un proyecto de redes sociales que incluye la creación de una página web de la casa para que sea más conocida local, nacional y a nivel internacional y reciban apoyo.