“Casado” con el arte de Yucatán

Gheider Estrella plasma en óleo el amor a su tierra

Pinturas y artesanías integrarán la exposición “La vida y el arte en manos yucatecas” de Gheider Estrella May e invitados, que será inaugurada el viernes 17, a las 8 p.m., en la Víspera de la Noche Blanca, en la galería que lleva el nombre del pintor y que se ubica en el predio número 456 de la calle 59 entre 52 y 54, Centro.

La muestra incluirá 18 óleos de Gheider Estrella y objetos de barro, bordados y tallas realizados por diferentes artesanos de la entidad.

El pintor asegura que está “casado con todo lo que es de Yucatán” y por esa razón tiene un compromiso con el impulso a los productores de la localidad.

Según explica, en los 18 óleos que aporta a la muestra exalta y plasma el amor por sus raíces a través de estampas de la ciudad y el interior del Estado.

Las piezas llevan títulos como “Vendedora de Izamal”, municipio del que es originario Estrella May; “Anochecer en mi pueblo”, “Baño de cubeta” y “Mi nuevo mundo”, entre otras de tipo figurativo.

Explica que en algunos cuadros creó un efecto circular, como si se vieran a través de un cristal, recurso que utilizó porque trabajó un tiempo en el vitral y le gusta cerrar ciclos.

Gheider Estrella tiene 17 años de trayectoria artística en los que se ha desenvuelto en otros ámbitos, como la pintura decorativa, que lo llevó a realizar trabajos plásticos para empresas. “El éxito está en realizar lo que te gusta realmente”, subraya .

Considera que la Víspera de la Noche Blanca, que está dedicada a las galerías, es una muy buena idea para posicionar a la ciudad como capital cultural.

Añade que hay personas con mucho talento a las que les hacen falta apoyos.

Estrella May agrega que en la apertura de la exposición se ofrecerán bebidas y antojitos a los visitantes y se escuchará música yucateca. La muestra se verá también en la Noche Blanca, el sábado 18, de 8 p.m. a 2 a.m., y durante veinte días más —de lunes a sábado— de 10 a.m. a 2 p.m.— Claudia Sierra Medina