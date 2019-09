El mejor del momento

Cecilio Perera es el guitarrista más destacado del país

Con un programa de música nacionalista abrirá la Orquesta Sinfónica de Yucatán su XXXII Temporada de conciertos, en el que se tendrá como solista al guitarrista Cecilio Perera Villanueva, con cuya presencia se cierra un ciclo, ya que el instrumentista fue el invitado en el debut de la agrupación, hace quince años.

Los conciertos del primer programa serán pasado mañana, a las 21 horas, y el domingo 8, a las 12 horas, en el Teatro Peón Contreras.

Miguel Escobedo Novelo, director del Fideicomiso Garante de la OSY, destacó la presencia de Cecilio Perera y recordó el primer concierto en el que estuvo invitado.

Resaltó que es un gran orgullo que un yucateco con la trayectoria del guitarrista regrese a tocar con la Orquesta, como lo ha hecho en varias ocasiones a lo largo de tres lustros, y dijo que el músico es un ejemplo de tenacidad y disciplina.

Margarita Molina Zaldívar, presidenta del Patronato de la Orquesta, elogió el programa de música mexicana y la presencia de Cecilio, quien tocará la obra de otro yucateco, Alejandro Basulto.

Manifestó que en estos quince años la OSY se ha posicionado como una de las mejores sinfónicas del país y que prevé un futuro halagador para la agrupación.

El director Juan Carlos Lomónaco indicó que fue hace diez años que conoció a Cecilio, cuando coincidieron en un concierto de la OSY, él como director huésped y el guitarrista como solista invitado en “Toronto” de Leo Brower. Después de asumir la titularidad de la Orquesta, ha compartido el escenario con Cecilio en varias ocasiones, con obras de Manuel M. Ponce, Heitor Villa-Lobos y Joaquín Rodrigo, entre otros compositores.

Recordó que la guitarra es un instrumento solitario, pues no se desarrolla dentro de un ensamble, como lo hace el violín por ejemplo, y por ello no todos los guitarristas tienen la habilidad de integrarse a una orquesta. Éste, afirma, no es el caso de Cecilio Perera, a quien calificó como uno de los guitarristas más completos y el mejor en la actualidad de Yucatán y de todo el país.

El programa de este fin de semana, como es tradición al inicio de la segunda temporada del año, incluirá “Huapango” de José Pablo Moncayo, además de “Sinfonietta”, del mismo autor. De Arturo Márquez se escuchará Danzón número 8.

Se eligieron asimismo dos compositores contemporáneos. Uno de ellos es Alejandro Basulto, autor de “Jig Variations”, que interpretará el invitado y un tema renacentista “que logra hacer de manera brillante”. El otro es Javier Álvarez, director de la ESAY y creador de “Y la máquina va”.

Cecilio Perera señaló por su parte que con Juan Carlos Lomónaco “siempre se hace buena música”, pues es una persona sensible y hace que todo fluya naturalmente.

Dijo estar emocionado de tocar la obra de Basulto, a quien conoce desde que ambos eran adolescentes y estudiaban música.

Agregó que le gusta ser un músico versátil y, si bien su carrera se ha centrado más en la guitarra clásica, interpreta diferentes estilos e instrumentos, como laúd, guitarra eléctrica y bajo eléctrico.— Iris Ceballos Alvarado

Conciertos

Los boletos están disponibles en la taquilla del Peón Contreras y www.sinfonica deyucatan.com.mx.

Debut

El estreno mundial de “Jig Variations” de Alejandro Basulto se realizó en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. La interpretación de pasado mañana será su estreno en Yucatán.

Cecilio Perera

Ha hecho arreglos de trova yucateca para guitarra sola, que ejemplifican su versatilidad.