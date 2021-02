Cegados ante “dios cuerpo”

Hablemos de Bioética

Hoy vemos un gran culto al “dios cuerpo”. Se le ensalza sobremanera y se le da un trato desmedido. Así tenemos a muchas personas que se pasan horas y horas al día en el gimnasio pero no cultivan una vida espiritual, no meditan o no oran.

Por otra parte, también vemos a muchas personas “piadosas”, de mucho rezo y apostolado pero que viven de una manera desordenada en su alimentación y nunca hacen ejercicio físico, activan su alma pero nunca su cuerpo.

Los seres humanos somos, no tenemos un cuerpo, somos un espíritu encarnado, que vive, siente, experimenta la presencia de Dios y de nuestro prójimo. Es decir, vivimos en la tierra.

Sabemos que el cuerpo humano será transformado; la vida que tendrá será vida verdadera. Las Sagradas Escrituras subrayan que la vida física o del cuerpo no puede ser reducida a la vida biológica o terrena.

En el Nuevo Testamento es claro que la resurrección de la carne, en Cristo y en nosotros, no será una resurrección biológica, ya que no habrá una retoma de las funciones que caducan.

Jesús se presenta, incluso después de su resurrección, con su corporeidad y no como una visión o algo imaginario; pero su Cuerpo glorioso, aunque conserva las huellas de la cruz (cf Jn 20,25-27), está libre de la condición sensible de este mundo.

La vida corporal es una realidad que vivimos ahora; ésta viene de Adán, la primera viene de Jesucristo (cf 1Cor 15,44). El hombre vive sobre la tierra su marcha de acercamiento hacia la vida eterna —que es considerada la vida verdadera y definitiva—, hagamos un esfuerzo por ver en su totalidad nuestra persona, este espíritu encarnado (cuerpo y alma) para vivir en plenitud en Dios.

En este tiempo de pandemia, mucho se nos ha insistido en la necesidad de tener una sana alimentación, de hacer ejercicio y procurar una salud mental; pues lo mismo debemos hacer con nuestro espíritu, debemos alimentarlo con la palabra de Dios, con la oración y con la Eucaristía, sin dejar de salir al encuentro de los demás, solo así viviremos una vida en plenitud.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, doctorando en Bioética