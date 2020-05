Participa por un regalo con valor de tres mil pesos

Te enseñó a caminar y estuvo contigo en tus primeros pasos, cuando aprendiste a andar en bicicleta, en tu graduación, el día que te casaste... Ahora es momento de demostrarle cuánto la quieres y valoras, es hora de consentirla con la promoción “Celebra a mamá en casa”.

Porque todos tenemos una madre inigualable, una figura materna que nos ha marcado con su manera de hacer las cosas y de enseñarnos lo que sabemos de la vida, este 10 de mayo no puedes quedarte sin celebrar a la reina del hogar y la cuarentena no es un pretexto para no consentirla.

Grupo Megamedia, a través de Diario de Yucatán y sus ediciones impresa y digital, así como sus redes sociales, te ayuda a celebrar esta fecha tan especial #EnCasa, con un regalo de tres mil pesos en premios, cortesía de Dunosusa, Boston’s Mérida, Dulces Momentos by Annie, KUIDMx, Dr. #HéctorOrtegón, Steren México, La Tanda Bar y Buzz Solutions Mx, entre otros.

Todo lo que tienes que hacer es acceder a la red social de Facebook de Diario de Yucatán, compartirnos una foto de tu mamá y explicarnos por qué crees que debería ganar el regalo.

Tienes hasta mañana jueves 7 de mayo a las 4 de la tarde para participar. Al día siguiente se dará a conocer a las ganadoras. Serán cinco las afortunadas mamás.

Para participar

Ingresa al perfil de Facebook de Diario de Yucatán (www.facebook.com/DiariodeYucatan) y busca el “post” de la promoción.

Deja en los comentarios tu foto favorita junto a tu mamá y escribe las razones por las que consideras que debería ganar el premio.

Etiqueta a dos personas para que también participen en la promoción.

Recuerda seguir a Diario de Yucatán y a todas las cuentas de nuestros patrocinadores, que podrás encontrar en la publicación.

Recuerda que la dinámica finaliza este jueves 7 de mayo a las 4 de la tarde. Las ganadoras se elegirán de manera aleatoria entre quienes hayan cumplido con todos los pasos enunciados.

Anuncio

Las ganadoras serán anunciadas el viernes 8 de mayo a través de las diversas plataformas de Diario de Yucatán y los premios serán entregados hasta la puerta de su hogar, con todas las medidas de higiene y respetando siempre la Sana Distancia por seguridad.

No te quedes sin participar. ¡“Celebra a mamá en casa”!